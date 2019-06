Commentaire : Mobilisation et vigilance

Le décor est planté. La saison estivale 2019 arrive à grands pas, avec une canicule suffocante à couper le souffle. Comme chaque année, les autorités s’y sont préparées en conséquence, en prenant les dispositions nécessaires qu’exige la situation. Le dispositif «spécial été» a été activé et mis en place pour assurer aux estivants de passer les vacances dans de meilleures conditions, et ce sur tous les plans. Des moyens importants tant matériels que humains sont mobilisés à travers toutes les wilayas, et ce à tous les niveaux, pour réussir cette mission. Les pouvoirs publics accordent une grande importance et attachent une attention particulière à cette saison durant laquelle les plages, les places publiques et tous lieux de loisirs et de distraction sont pris d’assaut par les familles, pour, notamment, celles qui ont choisi ou contraintes de passer leurs vacances en Algérie. Car il faut relever beaucoup d’Algériens restent en Algérie faute de moyens ou par volonté de découvrir d’abord certains coins paradisiaques du pays. À ceux-là, il faut nécessairement ajouter le flux important des membres de la communauté établie à l’étranger qui reviennent en masse au pays pour rejoindre les leurs, mais aussi pour profiter des plages et des beaux paysages de l’Algérie. Pour mieux gérer cette situation, à la fois difficile et sensible, et offrir confort et sécurité aux estivants, les autorités, au niveau national et local, s’attellent, comme chaque année en cette période, à réunir de grands moyens humains et matériels dans le cadre d’un dispositif spécial, dont l’amélioration est perceptible d’année en année. Un dispositif qui ne laisse rien au hasard et qui se décline en plusieurs décisions et mesures allant de la sécurité renforcée sur lieux des vacances et des axes routiers, aux programmes d’animation culturelle concoctés un peu partout avec des concerts produits par des vedettes et stars de la chanson et du théâtre. Le deuxième axe qui focalise l’attention et l’intérêt des pouvoirs publics est incontestablement celui relatif au dispositif mis en œuvre et actionné pour lutter contre les incendies de forêt qui ravagent chaque été des milliers d’hectares d’arbres fruitiers et des forêts à travers le territoire national. En dépit des appels constants et incessants à la vigilance, on enregistre, durant cette période de l’année, la multiplication des foyers d’incendie qui causent d’importants dégâts. Fort heureusement que la mobilisation et le vaillant engagement des agents de la Protection civile arrivent souvent à réduire les dégâts, à empêcher les grandes catastrophes, ainsi qu’à éviter des pertes humaines. Le degré de professionnalisme de ce corps a toujours été salué par l’ensemble de la collectivité nationale, pour ses performances et son efficacité plusieurs fois prouvées et vérifiées sur le terrain. Chaque année, un plan de sensibilisation est lancé par divers moyens en direction des citoyens pour leur expliquer ce qui doit être fait et les actions à éviter durant cette période de grande chaleur porteuse de risques sur tous les plans. La vigilance doit être de mise, et la prise de conscience collective est plus que nécessaire pour garantir la quiétude de tout le monde. Ce qui est valable pour les incendies de forêt l’est également pour les accidents de la route. Ce phénomène, qui continue à marquer tragiquement nos routes, prend malheureusement, durant la saison estivale, des proportions alarmantes. Malgré d’importantes mesures prises, dont certaines sont coercitives, la route continue à tuer des centaines d’Algériens, dont la responsabilité est d’abord humaine avant qu’elle ne soit mécanique ou en raison de l’état des routes. Si, pour certains, juillet et août sont des mois de vacances et de distraction, ce n’est pas du tout repos pour beaucoup d’agents et fonctionnaires mobilisés jour et nuit pour assurer sécurité et meilleures prestations aux vacanciers et routiers. Les services de sécurité, les pompiers et le personnel de tourisme et de la culture sont activement engagés sur le terrain durant la saison estivale, pour permettre aux estivants de profiter de leurs vacances. Un sacrifice qui renseigne sur le sens du devoir et le degré de professionnalisme sans lesquels rien n’est possible. La coopération et la compréhension des citoyens sont toutefois nécessaires, pour l’intérêt de tous et le bien-être de la collectivité.

M. Oumalek