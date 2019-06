Préjudice aux personnes âgées : Des poursuites judiciaires prévues

La ministre de Solidarité, de la Famille et des Conditions de la femme, Ghania Eddalia, a indiqué, vendredi à Alger, que quiconque porte préjudice aux personnes âgées au niveau des centres d’accueil sera puni, affirmant que des mesures «fermes» ont été prises, dans ce sens, allant parfois jusqu’aux poursuites judiciaires.

S’exprimant, lors d’une cérémonie, à l’occasion du lancement de la résidence de solidarité en faveur de près de 90 enfants au centre psychopédagogique des enfants handicapés mentaux (Bologhine), Mme Eddalia a qualifié les comportements irrévérencieux à l’égard des personnes âgées «d’isolés et d’exceptionnels», soulignant «la prise de mesures pénales à l’encontre des auteurs de tels comportements, présents même en milieu familial, mais les médias n’en ont pas parlé». La ministre a insisté sur la détermination de ses services à «lutter» contre ces comportements, relevant qu’«il y a quelques affaires au niveau de la justice concernant des actes attentatoires à cette frange de notre société, à laquelle les Algériens vouent respect et estime». Par ailleurs, la ministre a mis en avant les efforts consentis par les cadres et les employés des centres d’accueil des personnes âgées, appelant les médias à «ne pas focaliser l’attention seulement sur les côtés négatifs».