Diplomatie : M. Boukadoum reçoit les ambassadeurs de Colombie et de Finlande

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu, au siège du ministère des Affaires étrangères, M. Diego Felipe Cadena Montenegro et Mme Marija Joenusva, qui lui ont remis les copies figurées des lettres de créance, les accréditant en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Colombie et de la République de Finlande.