Commémoration à Tissemsilt de l’anniversaire de la mort de Mohamed Boudiaf : Le parcours militant d’un grand patriote

Une manifestation sur la vie et le parcours de Si Tayeb El-Watani a été ouverte, hier au musée du Moudjahid de Tissemsilt, à l’occasion de la commémoration du 27e anniversaire de la mort de l’ancien président du Haut conseil d’État, le moudjahid Mohamed Boudiaf.

Cette manifestation, initiée par le musée, a été marquée par des expositions de photos, de livres, de recherches et de revues mettant en exergue la biographie du président défunt et ses réalisations en tant que président du HCE (16 janvier au 29 juin 1992). Le programme de cette manifestation de trois jours comporte la distribution de dépliants et la tenue de rencontres de proximité avec les jeunes et les enfants, pour faire connaître le parcours militant de Mohamed Boudiaf, qui fut un des dirigeants de la glorieuse guerre de Libération nationale. Une conférence sur la vie du défunt est prévue par le directeur du musée, Mohamed Adjed, de même qu’un concours de la meilleure recherche historique sur sa vie destiné aux enfants âgés de 12 à 14 ans. Mohamed Boudiaf, né en 1919 à M’sila, a adhéré au Parti du peuple algérien après les événements du 8 mai 1945 et fut un élément dirigeant de l’Organisation spéciale (1947-1950).

Il fut parmi les six dirigeants qui ont préparé le déclenchement de la guerre de Libération nationale et un des dirigeants historiques dont l’avion a été détourné par le colonisateur français, le 22 octobre 1956. Mohamed Boudiaf a présidé le Haut conseil d’État, le 16 janvier 1992, jusqu’à son assassinat, le 29 juin 1992, à la maison de la Culture d’Annaba.