M. Mohamed Cherif Belmihoub : « si l’on est d’accord sur l’objectif, le processus sera facile »

Le professeur d’économie et de management, M. Mohamed Cherif Belmihoub a mis en garde, lors de son passage à notre forum, «les répercussions négatives du discours radical adopté par certains» sur les manifestations populaires qui se distinguent par le pacifique, indiquant que les «étincelles» du radicalisme commencent à prendre de l’ampleur et être aigues ».

Lors de son allocution, l’invité de notre forum a ajouté que «nous remarquons que le radicalisme gagne de plus en plus le terrain du hirak, soit par les manifestants ou par les responsables au poste, notamment certains organes de presse et les réseaux sociaux jettent de l’huile sur le feu en diffusant des fakenews, pour la dérive des manifestations pacifiques et récupérer à la fin par un groupe.

Toujours dans le radicalisme, le spécialiste en économie et en marketing estime que ce genre de comportement encourage la prétention de la monopolisation de la vérité et la culture de la marginalisation.

Après avoir estimé que «les formes de radicalisation dans le Hirak complique la situation politico-économique davantage», M. Belmihoub a dit que «nous ne pouvons pas continuer dans cette situation, même la contextualisation économique ne permet pas d’aller à ce rythme», faisant allusion, aux personnalités qui cherchent à faire durer «l’âge de période de transition», précisant que chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah «partira sûrement» juste après l’élection du prochain président. Par ailleurs, le spécialiste en économie a dit qu’«il est attendu que le Premier ministre, Noureddine Bedoui, présentera sa démission dans les prochains jours».

L’invité d’El Moudjahid a mis en exergue l’importance de installation de la haute instance d’organisation d’élections, surveillée par le Hirak, afin d’élire un président légitime et compétent, susceptible d’entamer des réformes notamment dans le cadre économique.

H. Hichem