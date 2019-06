Université Mohamed-Khider de Biskra : Renforcer les compétences

Les participants à une rencontre scientifique autour des perspectives de coopération entre les universités Mohamed-Khider (Biskra) et celle d’Obuda (Hongrie) ont souligné, samedi, la nécessité de «mettre en place un partenariat efficace en matière de transfert de connaissances technologiques spécialisées pour contribuer au renforcement des capacités scientifiques universitaires».

A cet égard, Pr Ahmed Boutarfaia, recteur de l'université de Biskra, a affirmé dans son intervention, portant sur la coopération entre les deux universités, que «les accords conclus sont le meilleur moyen de développer la recherche scientifique et de transférer les conclusions des dernières études tout en permettant aux chercheurs de les enrichir et de tirer profit de leurs avancées de manière effective». Il a également ajouté que la mobilité scientifique bilatérale, qu’a connue l’actuel exercice universitaire, a favorisé «la création d'un climat propice au développement de la recherche et à la recherche de méthodes pratiques, permettant de réunir les énergies nécessaires pour exploiter les capacités disponibles au niveau des laboratoires de recherche scientifique de l'université, afin d'obtenir des résultats permettant d'atteindre les objectifs fixés pour chaque laboratoire de recherche». De son côté, Pr. Kovaka Levenif, recteur de l'université d'Obuda s'est dit «satisfait» du niveau de coopération entre les deux universités, estimant que les portes sont ouvertes pour entamer de nouvelles étapes de partenariat et la consécration d'un partenariat opérant, notamment dans le cadre du développement de perspectives de recherche parmi les étudiants talentueux pour mener des travaux de recherches communs dans les domaines de la technologie et de l'ingénierie.

Quant à Miklos Kozlovsky, vice-doyen de la faculté d’informatique de l'Université d'Obuda, il a souligné la nécessité d'ouvrir les portes de la recherche scientifique avancée, de partager les résultats des études et des recherches scientifiques et de les exploiter, notamment dans les domaines de la technologie et des énergies renouvelables, relevant l’importance de partager les connaissances et d'intensifier les efforts pour atteindre les objectifs escomptés. L'université de Biskra qui compte 11 étudiants et étudiantes à l'université d'Obuda, où ils poursuivent des études en Master et Doctorat, accueille pour une durée de deux jours, une importante délégation de cette université hongroise dans le cadre d'un accord de partenariat entre les deux universités.