BEM : Les résultats annoncés ce lundi

Les résultats de l’examen du Brevet de l’enseignement moyen seront dévoilés cet après-midi, à partir de 16h, a annoncé le ministère de l’Education nationale et ce, via le site électronique www.bem.onec.dz

Le ministère précise que les résultats seront également affichés au niveau des établissements scolaires le même jour et à la même heure.

Il est à noter que le taux de réussite aux épreuves du BEM dépasse 60%, soit une hausse de près de 4% par rapport à l’année précédente (56,8%). Pour ce qui est du taux de passage à la première année secondaire, le taux s’élève à 73,8%.

Les garçons ont mieux travaillé que les années précédentes à telle enseigne que le taux de réussite a connu une augmentation de près de 9% pour atteindre cette année 49,3%.

Pour être lauréat à cet examen, il faut obtenir une moyenne supérieure ou égale à 10/20. Une chance de rachat est octroyée à ceux qui ont bien travaillé durant l’année, mais qui ont échoué aux épreuves. Dans ce cas, la moyenne des trois trimestres sera prise en compte avec celle obtenue à l’examen national du BEM pour obtenir la moyenne de 10/20.

K. H.