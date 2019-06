Partenariat universitaire Oran-Montréal : Formation de 29 enseignants

La formation organisée par l'université Oran 1 «Ahmed Ben Bella» en coordination avec la firme conseil en gestion entrepreneuriale SAJE Montréal Centre, au profit de 29 enseignants-chercheurs sera clôturée demain.

Ce cycle lancée en novembre 2018 repose sur deux objectifs principaux ; à savoir, la formation d'enseignants chercheurs à la maîtrise des processus de création et de développement de projets d'entreprise d'un côté, et l'aide à l'implantation d'un institut d'entrepreneuriat à vocation scientifique et technologique au profit de l'université Oran 1 et de la région ouest de l’Algérie de l’autre.

En novembre dernier, les deux partenaires avaient lancé une première session de formation d’une durée deux jours sur la gestion-conseil et le transfert d’expertise en management entrepreneurial. Selon un responsable de la cellule de communication, l’initiative a permis la concrétisation d’un protocole d’entente de collaboration conclu entre les deux institutions. Elle s’est déroulée au siège du rectorat de l’Université Oran 1 et a porté sur l’introduction au programme de la formation en gestion-conseil, en abordant des thèmes comme les principes fondamentaux de la gestion-conseil appliquée à la création et au développement d’entreprise ainsi que la pédagogie entrepreneuriale dans le cadre d’une démarche contractuelle par objectifs.

La session de novembre (la première d’une série de 7 sessions sur l’année universitaire 2018-2019) a regroupé trente enseignants-chercheurs des différentes familles de disciplines représentées à l’université Oran 1, parmi lesquelles, les sciences médicales, les sciences exactes, les sciences et techniques, les sciences de la nature et de la vie, les lettres, les arts et les sciences humaines. Elle a été animée par le docteur Abderrahmane Benariba, directeur général du développement et de la gestion des projets auprès de la firme de gestion-conseil publique SAJE Montréal Centre, conseiller senior et expert international en développement d’entreprises, a-t-on indiqué.

L’on croit savoir, par ailleurs, que la cérémonie de clôture de cette formation sera couronnée par la remise des attestations de participation aux enseignants formés. Au programme aussi, une conférence qui sera présentée par le professeur Taieb Hafsi à HEC Montréal, sur le thème «la stratégie entrepreneuriale». Des experts en gestion conseil du Canada, des chefs d'entreprises algériennes, des responsables d'institutions universitaires algériennes et des représentants du ministère de I’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique y prendront part, selon la même source. A souligner que le SAJE Montréal, fondé en 1985, est un organisme de gestion-conseil dont la mission est de stimuler, favoriser et soutenir le démarrage et l’expansion des petites et moyennes entreprises au Québec. C’est une des plus importantes institutions québécoises dédiées au développement entrepreneurial.

Amel Saher