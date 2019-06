Manuels scolaires : Plus de 50 millions d’exemplaires imprimés

Garantir la disponibilité du manuel scolaire, tel est le souci primordial du ministère de l’Education nationale qui s’attelle à réunir les meilleures conditions pour la prochaine rentrée scolaire, fixée le 4 septembre prochain.

En effet, l'Office national des publications scolaires (ONPS) a déjà procédé à l’impression de plus de 50 millions de livres destinées aux trois paliers scolaires, a révélé le responsable de la cellule de communication au niveau de l’ONPS.

Dans une déclaration à la presse, Boumediène Maouche a indiqué que l’opération d’impression des manuels scolaires s'est achevée avant la fin du mois de mai et affirmé que les livres imprimés ont été déjà distribués sur les différents établissements scolaires. «Chaque établissement solaire a bénéficié de son quota», a-t-il précisé, soulignant que les écoles devront distribuer les manuels scolaires dès la première semaine de la rentrée scolaire.

Selon lui, ceci vient en application des instructions du ministère de l'Éducation qui a insisté sur l’impérieuse nécessité de distribuer les livres avant la rentrée scolaire. Une mesure qui vise à éviter le rush pour l’acquisition des livres scolaires enregistrés traditionnellement, à l’occasion de chaque rentrée.

Poursuivant ses propos, le chargé de communication de l’ONPS a fait savoir que l’opération d’impression des nouveaux manuels de la 2e génération pour la 5e année primaire et la 4e année du cycle moyen, s’est déroulée au niveau de l’Office, précisant que l’impression des livres au niveau de l’ONPS a été multipliée par trois par rapport à l’année précédente. «L’acquisition de nouvelles machines a contribué, sensiblement, à l’augmentation du taux d’impression», a-t-il expliqué.

Il convient de rappeler que la rentrée scolaire de 2018 a vu l’introduction de 30 nouveaux livres destinés aux cycles primaire et moyen et de 6 cahiers d’activités. Il s’agit des nouveaux manuels scolaires de deuxième génération (3e et 4e années primaires et 2e et 3e années moyennes) qui s’inscrivent dans le cadre des modifications introduites depuis 2016, d’où les tensions provoquées pour leur acquisition. Pour assurer, toujours, le bon déroulement de la prochaine rentrée scolaire, le ministère de l’Education nationale vient de lancer un concours pour l’accès à certains grades relevant du secteur au titre de l’année 2019.

A cet effet, pas moins de 4.286 postes sont actuellement ouverts, notamment pour les intendants, les sous-intendants et superviseurs de l’éducation nationale. Des besoins sont également exprimés en matière de conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle et d’attachés principaux de laboratoires.

Six spécialités dans le domaine de l’administration devraient notamment être renforcées, dès le début de la prochaine année scolaire 2019-2020, à la faveur de ces concours dont l’examen écrit est prévue, le 16 juillet prochain.

Il est bon à savoir que le plus grand nombre de postes concerne les attachés de laboratoires (avec 1.274 nouveaux postes). Viennent ensuite les besoins en matière de superviseurs de l’éducation (1.828 postes), conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle (523) et attachés principaux de laboratoires (301). Le concours de recrutement touche également les sous-intendants et intendants, avec respectivement 299 et 61 nouveaux postes pour ces grades.

Rappelons que le ministère de l'Éducation nationale avait procédé au lancement d’une vaste opération de recensement des postes vacants à travers le territoire national. Ce recensement a concerné tous les postes vacants, au niveau des établissements scolaires situés à travers le pays afin de combler le déficit enregistré en matière d’encadrement pédagogique dû, notamment, au départ d’un nombre important d’enseignants en retraite et ceux qui ont été promus aux grades supérieurs.

Kamélia Hadjib