Constantine : Combattre les incendies

Le coup d’envoi officiel de la campagne moissons-battages de la saison agricole 2018 – 2019 a été donné, hier à Constantine, au niveau de la ferme Beni Mestina, dans la commune de Didouche-Mourad, par le secrétaire général de la wilaya, Saïd Akhrouf. Pour cette année, les services agricoles prévoient une récolte de plus de deux millions de quintaux de céréales d’hiver, comme l’a affirmé son directeur, Yacine Ghediri. « Ce qui fait la particularité de la wilaya, cette année, c’est le saut qualitatif enregistré en termes d’emblavage, avec 90 ha, soit 11% de plus que lors de la saison passée, au cours de laquelle 81.000 ha ont été emblavés, ce qui porte nos estimations pour la récolte à plus de 2 millions de quintaux, de manière à ce que Constantine conserve son statut de leader dans ce domaine », dit-il.

À titre de précision, 61.000 ha de la surface a été ensemencée en blé dur, et plus de 20.000 ha en blé tendre. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises par la DSA, la Chambre d’agriculture et la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) de la wilaya, pour la réussite de l’opération. Des aires de collecte et de stockage sont réquisitionnées pour accueillir la quantité de céréales prévue, alors que 411 moissonneuses-batteuses ont été mises à la disposition des agriculteurs. Le premier responsable du secteur a, toutefois, insisté sur la nécessité de prévenir et de combattre les incendies de récoltes : «Nous avons lancé une caravane sur la protection des récoltes agricoles, et notamment des champs céréaliers. Les efforts de sensibilisation doivent être poursuivis, car il est inconcevable de travailler durant toute une saison agricole, pour voir sa récolte réduite à des cendres .» Entre autres mesures préventives, l’entretien régulier des moissonneuses-batteuses, l’installation d’un pare-étincelles sur les organes d’échappement, ainsi que celle d’un extincteur à poudre et d’un extincteur à eau pulvérisée.

Pour rappel, la récolte de céréales, enregistrée au titre de la précédente campagne moissons-battages, la plus importante réalisée depuis 2009, avait atteint les 1,8 millions de quintaux, avec un rendement moyen de 63 quintaux/hectare, et des pics de 70 quintaux/hectare de blé dur, 65 quintaux/hectare de blé tendre et 60 quintaux/hectare d’orge.

Issam B.