A l’occasion du 57e anniversaire de la fête de l’indépendance : Inauguration attendue de plusieurs projets à Bouira et Sétif

Le 57e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse devra être célébré dans la joie et la fierté à la mesure de l’événement, à travers toutes les communes de la wilaya, a souligné le wali de Sétif, Mohamed Belkateb, à l’issue de la dernière réunion du conseil de wilaya élargi aux présidents des 60 Assemblées populaires de la wilaya.

Au cours de cette rencontre à laquelle ont également assisté le secrétaire général et les directeurs du conseil exécutif de la wilaya, le wali a consacré une large part de son intervention à cette date historique qui, dit-il, devra être marquée par des pavoisements et des activités dans chacune de ces contrées, pour rappeler le sacrifice enduré par nos glorieux martyrs dans le recouvrement de notre souveraineté et les réalisations de l’État dans tous les domaines pour un quotidien meilleur du citoyen.

Une date anniversaire dont la célébration constituera le prélude à la remise d’un important programme de logements, 493 unités tous segments confondus, dont les clefs seront remises à leurs bénéficiaires qui émaneront en nombre symboliques de plusieurs communes et des cérémonies identiques qui seront organisées à cette même occasion à Salah-Bey, Guedjel, Sétif, Ouricia, Belaa, Rasfa, Ouled si Ahmed, pour ne citer que ces localités. Autant de réalisations qui seront suivies, dès le mois d’août, par la remise d’un imposant programme de 1.500 logements AADL dans la localité de Bir N’Sa et d’autres acquis non moins importants équivalant à 1.500 autres logements du même type, avant la fin du mois de novembre, pour ne parler que de ce segment.

Intervenant à ce sujet, le wali mettra particulièrement l’accent sur le strict respect du planning établi, sans verser non plus dans des spéculations gratuites à l’encontre du citoyen, sachant que les VRD, qui ont jusque-là constitué les maillons faibles dans la réalisation de ces programmes, n’ont pas été aussi sans dévoiler des incohérences des bureaux d’études qui ont brillé par l’absence de suivi et de rigueur, alors qu’ils sont censés être les yeux du maître de l’ouvrage.

Comme il ne manquera pas de revenir sur certains divergences et dysfonctionnements, au moment, dit-il, où nous avons plus que jamais besoin d’une administration forte, insistant particulièrement sur la remise des logements aux bénéficiaires une fois leur réalisation sans faille et les VRD achevés, sachant qu’une telle démarche consolide les volets importants inhérents à la sécurité et à la stabilité dans les communes et toute la wilaya.

F. Zoghbi

Inauguration attendue de plusieurs projets à Bouira

Plusieurs projets relatifs à l’amélioration des conditions de vie du citoyen à Bouira seront mis en service par les autorités locales de la wilaya, dans le cadre des festivités célébrant le 57e anniversaire de la fête de l’indépendance, a indiqué hier le chargé de la communication, Latrache Ladjel. Selon les détails fournis par le même responsable à l’APS, une nouvelle station de pompage d’une capacité de 100 000 m3/jour sera mise en service au barrage de Tilesdit, situé dans la commune de Bechloul, pour renforcer l’alimentation en eau potable dans les 16 communes de l’est de la wilaya, ainsi que pour cinq autres communes relevant des wilayas voisines de Bordj Bou- Arréridj (BBA) et de M’sila. «Ce projet revêt une importance particulière, car il permet de renforcer plusieurs communes de Bouira, de BBA et de M’sila. Le projet sera mis en service par le wali Mustapha Limani, dans le cadre du programme des festivités célébrant le 57e anniversaire de la fête de l’indépendance», a expliqué M. Latrache. Toujours dans le secteur de l’hydraulique, un autre projet portant sur un réseau d’alimentation en eau potable (AEP) sera mis en service par le wali pour approvisionner 50.000 foyers à travers les différentes régions de la wilaya. «Ce projet porte également sur la mise en service de réservoirs de stockage afin d’alimenter plusieurs localités, notamment à Aghbalou (Est de Bouira)», a tenu à préciser le chargé de la communication de la wilaya. «Nous avons également 443 logements toutes formules confondues qui seront attribués à leurs bénéficiaires dans le cadre de la 10e opération que connaîtra la wilaya de Bouira», a fait savoir le même responsable. Par ailleurs, 1.170 foyers seront raccordés au réseau de l’électricité, alors que 2.049 autres foyers seront raccordés au réseau du gaz à travers plusieurs localités enclavées de la wilaya. «Le programme des festivités célébrant le 57e anniversaire de la fête de l’indépendance porte également sur le lancement des travaux de réalisation de sept groupes scolaires à Bouira», a ajouté M. Latrache. Au barrage de Tilesdit, dans la commune de Bechloul, les autorités locales de la wilaya comptent, entre autres, inaugurer un camp de jeunes et lancer une opération d’échange de jeunes entres les wilayas de Bouira, Biskra, El-Oued et d’Illizi, selon les informations données par le même responsable. Le premier magistrat de la wilaya de Bouira donnera également le coup d’envoi du programme de la période estivale au profit de 60.000 enfants de la wilaya, qui bénéficieront d’excursions et de visites touristiques dans les villes côtières du pays.