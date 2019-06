Le ministre de l’Intérieur, à l’occasion de la sortie de la 48e promotion de l’ENA : «Faire preuve de sens des responsabilités pour réaliser le changement escompté par les citoyens»

«Pour réaliser le changement escompté par les citoyens, exprimé à travers le ‘‘Hirak populaire’’, il faudrait faire preuve de sens des responsabilités.» C’est ce qui ressort, notamment du discours du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, prononcé à l'occasion de la sortie de la 48e promotion de l'École nationale d'administration (ENA), baptisée du nom du chahid le colonel Si El-Haouès, comme rapporté par l’APS.

Salah Eddine Dahmoune s’est adressé devant les nouveaux énarques fraîchement diplômés en affirmant que le mouvement populaire doit attiser en vous le sens des responsabilités, d'autant, a-t-il dit, que vous êtes appelés à assumer une grande responsabilité ; celle de la réalisation du changement auquel aspirent tous les citoyens. Poursuivant ses propos, il fera remarquer qu’il s'agit, en fait, d'une «mutation» vers une économie «diversifiée» et «ouverte» ; une démocratie représentative «libérée» de toutes les craintes ; une «véritable» justice sociale et une administration «efficace», libérée de la bureaucratie, recourant aux technologies du 3e millénaire et aux énergies renouvelables et le développement respectueux de l'environnement. Clair, net et précis dans ses propos, Dahmoune mettra en avant toute l’importance de mettre l'intérêt du citoyen et celui de la patrie «au-dessus de tout autre considération». Et d’ajouter : «Nous sommes au service du citoyen, et nous le resterons.» Le ministre n’a pas caché, d’autre part, sa confiance, pleine et entière, quant au fait que «les nouveaux diplômés de l'ENA seront à la hauteur des défis, car ils ont reçu la meilleure des formations», et qu’ils seront «mieux accompagnés prochainement».

Le ministre de l’Intérieur relève l’impératif de déployer «davantage» d'efforts et signale que «l'administration algérienne se dirige vers l'informatique, ce qui nécessite de saisir toute opportunité à cet effet». L’occasion sera mise à profit également pour sensibiliser ces nouveaux diplômés sur «le défi» qui les attend ; un défi qui est tout à la fois «aussi grand que difficile». S’exprimant ensuite longuement sur le rôle de l’ENA dans l'édification de l'État, Dahmoune a déclaré : «Nous la voulons une école du peuple —comme elle a toujours été — et elle restera ainsi, car notre responsabilité et notre serment avec nos prédécesseurs est qu'elle soit représentative de la majorité des wilayas», dit-il. Aussi et à la faveur de cette cérémonie de sortie de promotion, le ministre a insisté sur la nécessité d’optimiser le rendement et ne manquera pas de souligner dans ce contexte que l'administration d'aujourd'hui est en fait un «véritable laboratoire» ouvert à «toutes» les expériences et exigeant de tout un chacun «l'excellence» en termes de performance et d'efficacité, «pour être à la hauteur des attentes du Hirak». L’autre remarque importante soulignée par Dahmoune concerne le fait que le retour vers les valeurs de probité, d'impartialité et de l'effacement de soi dans la fourniture du service public n'est plus seulement un devoir administratif, mais un devoir «sacré».

Il évoquera ici le «fléau de la corruption qui ne cesse de ravager l'économie nationale et les rouages de certaines entreprises», et notera que ce fléau «doit être éradiqué dans sa première phase, empêchant ainsi sa propagation». Le ministre a également salué le rôle accompli par la justice, ces derniers temps, tout en qualifiant sa performance d'image «civilisationnelle» qui doit être «ancrée» dans les mentalités des élèves durant toute leur vie professionnelle.

Un hommage fort et appuyé a été par ailleurs rendu aux institutions de la République, et notamment à l'Armée nationale populaire (ANP). «Tant qu'il y a une armée fidèle aux constantes de la nation et ancrée dans les rangs du peuple, comme c'est le cas durant ces jours difficiles, et tant qu'il y a des institutions existantes, grâce aux enfants de cette nation dans les différentes administrations, on ne peut briser l'épine dorsale de ce pays, peu importe les défis et les complots, la résistance étant la nôtre, la fidélité étant notre serment», a déclaré le ministre de l’Intérieur.

Soraya Guemmouri