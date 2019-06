Ghardaïa : Lutte contre la méningite virale

135 cas de méningite virale ont été diagnostiqués dans différentes localités de la wilaya de Ghardaïa depuis le début de l'année en cours, et ce d’après les déclarations du directeur de la santé et de la population (DSP) de la wilaya. Ameur Benaissa a tenu à rassurer de la maîtrise de la situation, en affirmant que «le nombre de cas observés ces derniers jours sont isolés et sont en nette régression». Il soutient également que «la situation épidémiologique de la méningite virale dans la région de Ghardaïa ne suscite pas d'inquiétude, dans la mesure où l’on n’a enregistré aucun décès». En effet, plusieurs dispositifs ont été pris pour pouvoir maîtriser la situation.

Le DSP a mentionné que les patients atteints de cette pathologie ont subi les analyses biologiques nécessaires, et bénéficié des soins médicaux «appropriés», ajoutant qu'une étude épidémiologique a été lancée pour déterminer l'origine et les causes de cette pathologie virale. Le directeur de la santé assure que ces dispositifs visent la surveillance épidémiologique, mise en place à travers l'ensemble des structures sanitaires et autres cabinets médicaux privés et publics, est axée sur la détection, la déclaration immédiate, la riposte et l'endiguement rapide de la méningite épidémique. Par ailleurs, des opérations de sensibilisation de proximité ont été lancées à travers les mosquées et la radio locale, ainsi qu'une distribution de dépliants sur l'impératif du maintien d'un niveau d'alerte permanent pour éviter la propagation de cette pathologie. L'objectif est de sensibiliser la population, notamment les parents, à la nécessité de réagir rapidement dès l’apparition des premiers symptômes de la maladie et de s'en tenir aux règles d'hygiène, ainsi que la vaccination de leurs enfants.

La méningite est, pour information, une infection des tissus qui enveloppent le cerveau, appelés les méninges. Dans la plupart des cas, la méningite est due à un virus (méningite virale) et peut aussi être due à une bactérie (méningite bactérienne). Bactérienne, elle est généralement beaucoup plus grave que la méningite virale et nécessite des soins en urgence extrême.

Elle peut se manifester par un contact avec une personne infectée, un voyage dans un pays tropical ou tout simplement après une infection locale, respiratoire ou ORL, a-t-on indiqué.

Synthèse de C. M.