Planification familiale : Redynamiser la politique de contraception

L’Algérie assiste à une dynamique démographique marquée par une augmentation rapide de natalité et de la fécondité. Les statistiques démontrent d’ailleurs que notre pays enregistre plus d'un million de naissances par an. Le maintien d’un tel niveau de croissance de la population peut avoir un impact considérable sur le plan socio-économique, d’autant que notre pays connaît, ces dernières années, une diminution de ses sources financières.

Face à cette situation, un plaidoyer pour relancer la politique de planning familial a été manifesté, avant-hier, lors de la tenue d’une rencontre scientifique, à l’hôtel Holiday Inn d’Alger, portant sur la contraception, en présence de plus de 200 praticiens et sages-femmes du pays. «Il faut savoir que l’utilisation des moyens contraceptifs a permis de sauver la vie d’un grand nombre de femmes en leur évitant des grossesses non programmées ou non désirées», a déclaré la cheffe de service de la clinique Brahim-Gharafa (ex-Durondo) de Bab El-Oued. Le professeur Madaci Fadhila a affirmé que l’adoption des moyens de contraception par les femmes a progressé durant les dernières décennies, et indiqué qu’actuellement, près de 57% des femmes en âge de procréer utilisent les moyens contraceptifs, assurant que la majorité des Algériennes préfèrent avoir recours à la pilule comme moyen de contraception. «La pilule reste le moyen le plus accessible et le plus prescrit par les médecins», a-t-elle argumenté. Elle révèle qu’en deuxième position, les femmes utilisent le préservatif qui reste un des moyens les plus sûrs utilisés par les couples algériens, viennent ensuite les méthodes de longue durée d'action, notamment le DIU (dispositif intra utérin, le stérilet). «Cette évolution est révélatrice d’une prise de conscience de la femme algérienne sur la nécessité de recourir à l’espacement des naissances pour une meilleure qualité de vie», a souligné la cheffe de service de la clinique Durondo.

Il faut dire que la planification familiale en Algérie, fondée sur l'adhésion libre et volontaire des couples, a connu une avancée «remarquable» au sein de la société algérienne, la connaissance est quasi générale et l'ignorance de la contraception ne constitue plus désormais un frein à l'adhésion à la planification familiale.

Mais ceci reste insuffisant et en deçà des espérances ! Et pour preuve, le taux de natalité qui est en constante augmentation. Le Pr Madaci a insisté donc sur l'impératif de vulgariser le planning familial, et ce par la redynamisation du rôle des 300 centres de planification familiale qui existent à travers le territoire national, notamment dans la mission de l’information, l’éducation et la sensibilisation, ainsi que toutes les prestations médicales et sociales.

«La politique de planification familiale et de régulation des naissances, adoptée par le ministère durant les années 1970, avait porté ses fruits et permis de suivre une politique nationale de la population adaptées aux moyens du pays», s’est-telle référé.

Autre annonce faite, lors de cette rencontre scientifique, celle qui concerne la production pharmaceutique locale qui va se renforcer par la fabrication de la pilule contraceptive la plus utilisée en Europe.

En effet, les organisateurs de cet événement ont affirmé que la pilule Desirett est le contraceptif qui convient le mieux aux femmes qui allaitent et à celles qui ne peuvent pas ou ne veulent pas utiliser des œstrogènes. «Longtemps importé, ce médicament sera prochainement produit localement. Il est proposé la vente à un prix très abordable qui ne dépasse pas les 360 DA», a déclaré Yann Brun, le représentant du laboratoire espagnol Exeltis qui est présent dans 40 pays. Avec 40 filiales et employant 4.000 collaborateurs, il s’installera prochainement en Algérie.

Sarah A. Benali Cherif