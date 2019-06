Situation des hôpitaux : Un état des lieux s’impose

«Ce genre de réunion est appelé à se multiplier. Elle a pour but de faire le point sur ce qui a été appliqué parmi l’ensemble des directives prises par notre tutelle et qui s’inscrit dans notre stratégie visant à améliorer la prise en charge médicale des citoyens et d’améliorer les conditions d’activité des professionnels de la santé.»

C’est en ces termes que le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière s’est exprimé, hier, lors de la rencontre d’évaluation et d’orientation qu’il a présidée en présence des directeurs de la santé et de la population de l’ensemble des wilayas.

Poursuivant ses propos, Mohamed Miraoui a affirmé que l’État a mis à disposition l’ensemble des ressources et des moyens importants au profit du secteur de la santé. «Nous attendons, à cet effet, des résultats probants, et nous nous étonnons de la persistance des insuffisances», a-t-il souligné, avant de relever l’inexistence de coordination entre les structures et services, et les absences récurrentes de certains praticiens de la santé au sein des hôpitaux publics.

«La chose élémentaire que le patient attend lorsqu’il se présente dans un établissement hospitalier, c’est d’être bien accueilli, bien pris en charge et suivi convenablement», a-t-il insisté.

Très au fait de la situation du secteur de la Santé, et affirmant être le premier concerné par la nécessité d’y apporter toutes les améliorations nécessaires, le ministre a mis à profit cette opportunité pour souligner que «notre système de santé souffre d’un manque de gestion et d’un problème d’organisation. Deux facteurs dus à un manque de coordination à tous les niveaux».

«À cet effet, nous devons faire des réunions d’évaluation généralisées et périodiques, pour comprendre, par exemple, pourquoi certains établissements hospitaliers ont des dettes et d’autres pas du tout», a-t-il fait savoir, avant d’appeler à renforcer le dialogue avec l’ensemble des partenaires du secteur.

Revenant sur la problématique de la gestion des établissements de santé, M. Miraoui a appelé à respecter les plans annuels, les contrats publics, et lancé un appel pour qu’une inspection récurrente au niveau des services hospitaliers pour constater les absences et les insuffisances en matière de prise en charge des patients. Le ministre a, d’autre part, affirmé qu’il faut une complémentarité entre les établissements de santé privé avec ceux du public.

À ce propos, il a souligné la nécessité pour ces établissements relevant du secteur privé de respecter la carte sanitaire.

Et d’appeler, dans ce même sillage, à «organiser des universités d’été pour les gestionnaires des établissements de santé», de «créer un espace au niveau de chaque direction de santé de wilaya permettant d’assurer la coordination entre les différents assemblées scientifiques et médicales, et cela dans le but d’assurer une meilleure prise en charge des citoyens et d’un réseau de soins rassemblant l’ensemble des spécialités».

Mohamed Miraoui s’est, notamment adressé aux directeurs de santé et de la population relevant de l’ensemble des wilayas du pays, leur affirmant que leur rôle est primordial, «dans la mesure où c’est vous qui évaluez, exploitez, organisez et définissez la politique de la santé», a-t-il rappelé, avant de demander à ces derniers de lui exposer les mesures prises pour la période estivale, ainsi que celles prises pour lutter contre les maladies à transmission hydrique, les intoxications alimentaires, l’application du programme de lutte contre l’empoisonnement scorpionique, la prise en charge

adéquate des femmes enceintes et l’organisation des urgences médico-chirurgicales.

Toujours au cours de cette réunion, Mohamed Miraoui a insisté sur la nécessité d’améliorer la prise en charge des citoyens au niveau du service des urgences et sur la nécessité d’assurer constamment la disponibilité des médicaments et autres produits pharmaceutiques.

Enfin, le ministre a abordé la thématique de la formation du personnel médical. Ainsi, il a relevé l’exigence de multiplier les sessions de formation des médecins généralistes dans certaines spécialités, pour augmenter leurs performances au bénéfice exclusif du patient. «Les établissements de santé doivent organiser entre eux, des transferts de patients.

L’hospitalisation et les soins à domicile sont des dossiers entre autres importants», a-t-il conclu, non sans assurer finalement que «la protection du personnel médical sera renforcée».

Sami Kaïdi

Ouverture d’une enquête sur la hausse du nombre des césariennes

Le ministre de la Santé a annoncé, hier, l'ouverture d'une enquête sur la hausse du nombre des césariennes dans les cliniques privées, qualifiant ce phénomène d’«inacceptable».

En marge de la rencontre avec les directeurs de la santé et de la population des wilayas du pays, M. Miraoui a affirmé que ses services «n'ont pas à intervenir dans la décision médicale prise pour ce genre d'opérations», mais les démarches du ministère visent à traiter ce qu'il qualifie de «dysfonctionnement», soulignant que «les premiers résultats de l'enquête ont révélé que les recettes importantes issues des césariennes constituaient l'une des principales raisons de la hausse de cette pratique, outre le manque de ressources humaines et de formation des équipes médicales au niveau de certaines cliniques».

S. K.