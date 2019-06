Abdelaziz Rahabi : «L’heure est au compromis»

Le coordonnateur pour la gestion de la conférence nationale de dialogue, l’ancien ministre de la Communication, Abdelaziz Rahabi, a assuré que l’objectif du forum, prévu samedi prochain, est de «se réunir autour d’une vision commune et œuvrer pour le rapprochement et le consensus», et cela afin de «trouver un compromis» comme prélude à la recherche de solutions de sortie de crise politique que travers le pays actuellement.

L’ancien diplomate, qui intervenait sur les ondes de la chaîne Une de la radio nationale, a expliqué que cette conférence-forum aura comme principale priorité de «garantir la crédibilité de l’instance chargée de la surveillance de tout le processus de l’élection présidentielle». M. Rahabi part du constat que «les affaires de corruption ont sévèrement ébranlé la légitimité des institutions de l’Etat», d’où le sentiment de rejet populaire et la nécessité de rétablir la confiance entre les citoyens et leurs institutions.

L’ancien ministre de la Communication explique que la réussite de ce forum devrait être précédée «de mesures d’apaisement devant rétablir la confiance», car, poursuit-il, «en l’absence de dialogue entre les différents acteurs, il serait difficile d’organiser l’élection dans un délai court ».

M. Rahabi a affirmé que cette rencontre entre les partis politiques et les acteurs de la société civile «se veut une rencontre préliminaire, qui sera suivie, certainement, par d’autres rendez-vous inclusifs, afin de délibérer et réfléchir sur des propositions politiques, loin de toutes considérations idéologiques et partisanes et dans le seul souci de surmonter le blocage actuel». M. Rahabi a affirmé auparavant que «les initiateurs de cette rencontre ont établi de larges contacts avec toutes les parties, sans exclusion, pour participer à l’organisation des différentes étapes de cette rencontre et adhérer pleinement aux efforts visant la sortie de crise». L’ancien diplomate explique que la conférence prévue la semaine prochaine a été précédée par l’initiative des forces démocratiques. Une initiative qui a eu un écho plus ou moins favorable, du fait que la majorité admet que le pays traverse actuellement un tournant historique des plus décisifs, où le peuple exige, semaine après semaine, la recherche d’une solution face à l’impasse politique.

Le coordonnateur pour la gestion de la conférence nationale de dialogue a rappelé, également, le fait que les revendications du mouvement populaire sont légitimes, notamment en ce qui concerne l’instauration des fondements du système démocratique, la lutte contre la corruption et la préservation des deniers publics. «C’est aux partis de donner un contenu politique aux revendications des manifestants ayant investi la rue depuis plus de quatre mois », a-t-il indiqué. Aussi, «le contenu politique ne devrait se matérialiser que par la voie de l’urne, dont le seul décideur n’est autre que le peuple», a ajouté M. Rahabi. S’agissant des affaires de corruption traitées par la justice, et qui font depuis quelques semaines l’actualité du pays, M. Rahabi a suscité la question de la lutte contre la corruption. Pour cela, celui-ci suggère «de trouver des mécanismes efficaces de lutte contre la corruption et la récupération, par la contrainte de la loi, de l’argent public pillé».

Néanmoins, le problème demeure, dans l’esprit de M. Rahabi, dans les résidus du système corrompu, «et la recherche d’alternatives permettant de sortir de l’ancien mode de gouvernance et de gestion politique par la corruption». Sortir de l’ombre de l’ancien régime ne sera pas possible à réaliser, selon lui, «si l’on ne commence pas par un changement systémique des pratiques et des politiques, et ne pas se contenter des discours vides de l’art de rhétorique, afin de se détacher de tous les symboles de la corruption».

A signaler que M. Rahabi a été chargé de la coordination de la gestion de cette initiative politique globale et inclusive «afin d’adopter l’approche adéquate et mettre en place les mécanismes de sortie de crise, afin d’organiser, dans des délais raisonnables, les premières élections présidentielles démocratiques de l’histoire de l’Algérie» a-t-il expliqué auparavant. Pour rappel, Abdelaziz Rahabi avait occupé plusieurs postes en tant que diplomate. Il était ministre de la Culture, de la Communication et porte-parole du Gouvernement sous l’ère Zeroual. Il quitte le gouvernement en juin 1999. Il est membre fondateur de la Coordination nationale pour les libertés et la transition démocratique (CNLTD).

Tahar Kaidi