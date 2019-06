Société civile : Le rôle de l’ANP salué

Des participants à une rencontre de concertation, organisée samedi à Ain Sefra (Naâma), ont mis l’accent sur la priorité de s’attacher à la solution constitutionnelle pour passer à la transition démocratique et unifier la vision sur les modalités d’élaboration et de préparation du déroulement de la prochaine élection présidentielle. Les participants à cette rencontre, parmi lesquels des membres d’associations, des cadres universitaires, des représentants d’organisations de la société civile et des avocats de plusieurs wilayas du pays, ont insisté, lors des débats, sur la nécessité d’échanger des avis et opinions sur la phase politique actuelle et d’essayer de trouver des solutions adaptées pour sortir de la crise par voie consensuelle. Pour eux, il s’agira également de mettre en place une instance électorale indépendante consensuelle en vue d’aboutir à l’organisation de l’élection présidentielle. Par ailleurs, les participants à la rencontre ont insisté sur l’importance de mettre en œuvre les propositions et idées de la classe politique et de la société civile, d’organiser les rangs pour examiner les points principaux qui reflètent les aspirations et les ambitions du peuple algérien, ainsi que la nécessité de dégager une solution à l’actuelle crise politique.

Les avis ont également convergé sur la préservation de l’unité nationale, et une concertation sérieuse et efficace sur les modalités permettant de dégager des mécanismes logistiques et juridiques à même de permettre le déroulement d’élections libres et transparentes. Les participants à la rencontre ont préconisé d’associer des propositions objectives de toute l’élite nationale et insisté sur le respect, par tous, du caractère constitutionnel et des lois de la République algérienne pour passer à l’organisation de cette élection. Le professeur en médecine et activiste politique, Lotfi Boublata, a mis l’accent sur l’importance de la contribution de toutes les parties pour trouver une issue à la crise politique dans un cadre constitutionnel. Ce constat a été partagé par plusieurs intervenants de la société civile, notamment Ounda Mebarek, Oulmi Ahmed, Bakhti Mohammed.

L’économiste Mohamed Bahloul a préconisé la même proposition, estimant qu’ «une solution à la crise passe par la matérialisation de la représentation populaire et un rôle plus accru et important des médias». Benderradj Mustapha, ex-député de Djelfa, a appelé à «la mise en place rapide d’un gouvernement crédible et conforme aux revendications du Hirak populaire, tout en s’engageant à l’unité des rangs et à dépasser toute discrimination ou régionalisme afin de rester fidèle au message des martyrs de l’Algérie». Des chercheurs et activistes d’associations ont relevé les progrès enregistrés en matière de lutte contre la corruption. Ils ont également salué le rôle de l’ANP qui poursuit ses missions de défense du pays et de son unité. Les autres propositions débattues lors de cette rencontre, qui sera sanctionnée par un communiqué à remettre aux différentes formations politiques nationales et aux médias, ont trait à la garantie de la pérennité des institutions républicaines, à la constitution d’une instance regroupant des personnalités indépendantes crédibles qui font l’unanimité et disposant de toutes les prérogatives pour gérer l’élection présidentielle de manière transparente. Cette rencontre a été organisée par le député Slimane Saadaoui, en collaboration avec des associations locales à caractère culturel et social.