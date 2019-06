APN : Bouchareb appelé à démissionner «immédiatement»

Les membres du Bureau de l'Assemblée populaire nationale et les présidents des groupes parlementaires ont appelé, hier, Mouad Bouchareb, président de l'Assemblée, à démissionner «immédiatement», au vu des récents développements que connaît l'APN, afin de préserver «la stabilité» de l'institution législative et le pays. «Nous, vice-présidents et membres du Bureau de l'APN réunis (hier NDLR) en séance extraordinaire (...) avons décidé de retirer la confiance à M. Mouad Bouchareb en sa qualité de président du Bureau, d'annuler l'ensemble des décisions prises lors de la dernière réunion du Bureau tenue le 27 juin 2019 et l'appelons à démissionner immédiatement de la présidence de l'Assemblée en vue de préserver la stabilité de l'institution législative et le pays», a précisé un communiqué de la chambre basse du Parlement, soulignant que cette réunion demeure ouverte. Cette réunion, poursuit le document, a eu lieu conformément aux dispositions de l'article 18 du règlement intérieur de l'APN et intervient «au vu des développements que connaît l'Assemblée dernièrement, ayant eu un impact négatif sur le bon déroulement de cette instance et engendré un blocage au niveau de ses structures et des groupes parlementaires, un blocage politique et conduisant l'Assemblée vers l'inconnu et l'instabilité». Pour leur part, les présidents des groupes parlementaires, réunis hier, ont appelé dans un autre communiqué le président de l'APN à démissionner «immédiatement» de son poste en vue de préserver «la stabilité de l'institution législative et le pays» et ce, après les développements survenus à l'Assemblée qui «ont créé un blocage au sein de l'APN ayant impacté négativement le bon fonctionnement de l'institution législative, sa stabilité et l'exercice de ses missions». «Cette décision a été prise à l'ombre de la conjoncture que connaît le pays et en réponse aux revendications du mouvement populaire exigeant la démission du président de l'Assemblée, dans le but de trouver une solution à la situation politique et rechercher des issues à la crise», a ajouté le communiqué. Les présidents de groupes parlementaires relèvent des formations politiques suivantes: Front de libération nationale (FLN), le Rassemblement national démocratique (RND), Tajamoue Amel Djazair (TAJ), Union Ennahda-Adala-Bina, le Mouvement populaire algérien (MPA) ainsi que le groupe parlementaire des indépendants. Cinq vice-présidents ont assisté à la réunion du Bureau.