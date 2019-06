Administration pénitentiaire : Sortie de trois promotions de fonctionnaires

L'Ecole nationale des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire de Koléa (w. de Tipasa) a abrité, samedi, la sortie de trois promotions d'officiers, agents et contrôleurs de rééducation, en présence du ministre de la Justice, Garde des sceaux, Slimane Brahmi, et de membres du Gouvernement. Il s'agit de la 23e promotion d'officiers de la rééducation, baptisée du nom de Mustapha Khaled, ex-officier de l’administration pénitentiaire décédé en 2014, et la 31ème promotion des agents de la rééducation, baptisée du nom de Hamid Ahmed ex-agent du secteur décédé en 2005. A cela s’ajoute la 3e promotion de contrôleurs, baptisée du nom du chahid du devoir Yakoub Hamza, assassiné par l’hydre terroriste en 1994. Ces trois promotions ont bénéficié respectivement d’une formation de deux ans pour les officiers, et d’une année pour les agents et les contrôleurs.

L’opportunité a, aussi, donné lieu à des promotions en grade exceptionnelles au profit d’un nombre de cadres et d’agents de l’administration pénitentiaire, par le ministre de la Justice, Garde des sceaux, accompagné, à l’occasion, par des membres du Gouvernement, de hauts cadres du secteur de la justice, et les autorités de la wilaya de Tipasa. Les diplômés sortants de ces promotions seront affectés vers différents établissements pénitentiaires du pays, en application des programmes de modernisation adoptés par la direction générale de l'administration pénitentiaire, a indiqué le directeur de l’Ecole, Abdelhak Belamari, dans son allocution à cette cérémonie.

Le directeur de l'Ecole nationale des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire de Koléa (opérationnelle depuis août 2015) a particulièrement souligné la «formation de haut niveau», dispensée aux diplômés, conformément, a-t-il dit, «aux normes mondiales en vigueur dans le domaine», et dans le «respect des Règles Nelson Mandela», a-t-il assuré. «Les éléments sortants ont bénéficié d’une formation théorique et appliquée respectueuse des droits humains et de la prise en charge idoine des détenus, permettant de les rendre aptes à réintégrer la société après avoir purgé leur peine», a ajouté le même responsable.

Il a, également, signalé le rôle dévolu à son établissement dans la formation, au titre de conventions de coopération, d’officiers de l'administration pénitentiaire relevant d’un nombre de pays frères, à l’exemple de la Libye, signalant un «élargissement prochain de cette coopération, pour englober la formation de directeurs des établissements pénitentiaires du même Etat frère». Après un passage en revue des troupes des stagiaires, le ministre de la Justice a procédé à la baptisation des promotions sortantes, avant la prestation de serment et la remise du témoin aux nouvelles promotions entrantes. M. Brahimi a, également, honoré les familles des défunts qui ont donné leur noms aux promotions sortantes, ainsi que les étudiants lauréats, avant d'assister à différentes exhibitions sportives et exercices de combat, réalisés par les étudiants de l'Ecole.