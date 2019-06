Pour démoralisation de l'armée et outrage à corps constitué : Lakhdar Bouregaa en détention provisoire

Le juge d'instruction près le tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger) a ordonné, hier, le placement de Lakhdar Bouregaa, en détention provisoire pour «démoralisation et outrage à corps constitué», a indiqué un communiqué du procureur de la République près le même tribunal. «En ce jour du 30 juin, le prévenu (Lakhdar Bouregaa) a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs», a indiqué la même source, précisant qu'«après avoir entendu le mis en cause, le procureur de la République a soumis le dossier de procédures au juge d'instruction pour répondre des chefs d'accusation de participation, en temps de paix, à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale et à un corps constitué, des faits mentionnés et passibles de sanctions, cités dans les articles 75, 144 bis et 146 du code pénal». Selon la même source, «l'enquête préliminaire diligentée par la police judiciaire relevant du service territorial d'instruction judiciaire de la ville d'Alger concernant des faits à caractère pénal reprochés au nommé Bouregaa. «Après avoir écouté le prévenu lors de la première comparution, le juge d'instruction a décidé son placement en détention provisoire», a-t-on conclu.