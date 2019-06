Conseil supérieur de la magistrature : Les nouveaux membres installés cette semaine

Les nouveaux membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), seront installés officiellement avant la fin de cette semaine. Il s’agit, en effet, de trois nouveaux membres étant nommés par la présidence de la République, ainsi que des membres élus à l’occasion du renouvellement partiel du Conseil qui s'est déroulé le 10 mai 2018.

Le nouveau Conseil de la magistrature prendra ainsi ses fonctions au courant de cette semaine, ont rapporté hier, plusieurs médias de la presse nationale. La nouvelle composante comprend le président du tribunal de Bordj Bou Arreridj, Boudour Réda, représentant des tribunaux, ainsi que le procureur général auprès de la cour de Mila Abdelmadjid Djebari, représentant des magistrats des cour de justice, Le conseiller à la Cour suprême, Sahel Abdelhamid, représentant des magistrats de la Cour suprême et la conseillère auprès du conseil d'État, Mme Benyahia Farida, représentant les juges du Conseil d'État, précise la même source.

L’installation du haut Conseil de la magistrature sera suivie par un large mouvement dans le corps des magistrats, annoncent également plusieurs titres de la presse, qui soulignent que ce mouvement devrait inclure les présidents des cours de justice et les procureurs généraux, les juges des tribunaux administratifs d'Alger, Tipaza, Oran, Relizane et Sidi Bel Abbès, Constantine, Guelma, Sétif, Bordj Bou Arreridj et Batna. Ce large mouvement prévu dans les prochains jours, concernera également l’installation des tribunaux administratifs restants, et cela dans les wilayas de Mila, Souk Ahras et à El Tarf.

Selon bon nombre d’experts et juristes qui interviennent régulièrement sur les chaînes de télévision nationales, l’installation du Conseil supérieur de la magistrature est un impératif imposé par la conjoncture actuelle afin d’accompagner l’évolution de la scène politique, notamment en ce qui concerne l’ouverture de dossiers de corruption au niveau des différentes cours de justice des wilayas du pays, ainsi que la supervision des prochaines élections présidentielles.



Rôle et missions du Conseil



Il convient de rappeler à ce propos qu’en vertu de la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du CSM, cette institution est présidée par le président de la République et est composée du ministre de la justice, en sa qualité de vice-président, du premier président du CSM, du procureur général près la Cour suprême et de dix magistrats élus par leurs pairs. Ces magistrats sont ainsi répartis : deux magistrats de la Cour suprême dont un magistrat du siège et un magistrat du parquet général, deux magistrats du Conseil d'Etat dont un magistrat du siège et un commissaire d'Etat, deux magistrats des cours dont un magistrat du siège et un magistrat du parquet général.

Le CSM comprend également deux magistrats des juridictions administratives autres que le conseil d'Etat dont un magistrat du siège et un commissaire d'Etat, ainsi que deux magistrats des tribunaux de l'ordre judiciaire dont un magistrat du siège et un magistrat du parquet. Outre les magistrats élus, la composante du CSM inclut six personnalités désignées par le président de la République en raison de leur compétence en dehors du corps de la magistrature.

La composition du Conseil supérieur de la magistrature confirme «l'attachement du législateur à réhabiliter le Conseil et renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire, en raison de la prise de conscience, de l'importance de cette institution constitutionnelle de par les prérogatives qui lui sont attribuées», a précisé M. Hamdi. L'attribution de la présidence du conseil au président de la République renforce cette volonté, «ce qui assoit l'autorité de cette institution», a-t-il indiqué.

Le texte stipule que les magistrats composant le conseil doivent avoir sept années d'exercice au moins dans le corps de la magistrature. Les magistrats ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires ne peuvent être éligibles au conseil qu'après leur réhabilitation, indique-t-on. Il est à rappeler que le mandat des membres du CSM est fixé à quatre années non renouvelables.

Lors de la première audience, le CSM élit un bureau permanent composé de quatre membres.S'agissant de la gestion, le CSM tient deux sessions ordinaires par an, il peut tenir des sessions extraordinaires sur convocation de son président ou de son vice-président. Pour délibérer verbalement, le CSM doit siéger en présence de deux tiers au moins de ses membres. Les décisions du CSM sont prononcées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante sachant que les membres du CSM sont tenus au secret des délibérations.

Les attributions du CSM concernent notamment la nomination, la mutation et la promotion des magistrats et le contrôle de leur discipline. Pour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées contre les magistrats, le CSM dans sa formation disciplinaire est présidé par le premier président de la Cour suprême.

Salima Ettouahria