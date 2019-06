Filière lait : Vers une assurance obligatoire

L’assurance constitue, aujourd’hui, un instrument essentiel pour sécuriser le revenu et maintenir l’investissement dans le secteur agricole, notamment dans la filière lait. Le président du Conseil national interprofessionnel du lait, Tamni Azzeddine, a insisté samedi dernier, à l’occasion d’une rencontre nationale organisée à Alger avec les conseils interprofessionnels de différentes filières agricoles, sur la nécessité de rendre obligatoire l'assurance agricole dans la filière lait : «Nous sommes actuellement en train de réfléchir comment on peut rendre obligatoire la souscription d'une assurance agricole RC (responsabilité civile) pour tous les bénéficiaires du dispositif de soutien étatique relevant de notre filière», a-t-il indiqué.

Pour permettre aux professionnels de la filière lait (éleveurs) de maintenir leurs activités et de continuer à investir et de réduire les conséquences des risques auxquels ils sont exposés, cela nécessite de mettre en place une stratégie d’assurance fiable qui peut apporter des opportunités pour gérer efficacement les risques. À ce propos, M. Tamni a rappelé que l'année dernière, la filière a été frappée par plusieurs maladies touchant le cheptel, mais la majorité des éleveurs touchés n'étaient pas assurés.

«Si l'assurance était obligatoire, on aurait pu indemniser ces éleveurs», a-t-il regretté. Il a insisté également sur la nécessité de développer la filière laitière, faisant part de son engagement à développer et à promouvoir la filière en accompagnant les producteurs de lait. Tout en appelant tous les professionnels du secteur à contribuer davantage à la promotion de cette filière vitale et l’amélioration de la production nationale (qualité-quantité), ainsi qu’à soutenir les structures de production et à moderniser les techniques et les équipements.

La filière lait compte plus de 28.000 producteurs de lait qui bénéficient du dispositif de soutien dont 2.090 collecteurs de lait, 315.000 vaches laitières et 116 laiteries.

Le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche avait indiqué que la production nationale de lait a atteint 3,52 milliards de litres en 2017 dont plus de 2,58 milliards de litres de lait de vache (73%). « Le coût de production de la filière lait a atteint 179,71 milliards de dinars en 2017», a précisé la même source. A ce propos, le ministère a fait état de 971.633 têtes de vaches laitières, 17.709.588 brebis, 2.949.646 chèvres laitières et 207.884 chamelles.

Concernant le classement par wilaya, la wilaya de Sétif arrive en tête de liste avec une production de 287.325.000 de litres en 2017, suivie de Tizi Ouzou (178.785.000) et Sidi Bel Abbes (167.178.000).

Makhlouf Ait Ziane