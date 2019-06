Un baril à 116,40 dollars pour équilibrer le budget de l’Algérie : Priorité à la stabilité du marché mondial

Pour remonter son déficit budgétaire au titre de l’exercice 2019, l’Algérie aurait besoin d’un baril de pétrole à 116,40 dollars, selon le média américain Bloomberg.

Dans une analyse sur l’OPEP, qui engage dès aujourd’hui des concertations sur la relance de l’accord de réduction de la production de pétrole, ainsi que sur l’éventualité de son prolongement, ladite agence a avancé des estimations sur le prix du baril de pétrole dont a besoin chaque membre de l’OPEP et non-OPEP pour équilibrer son budget pour l’année en cours. Pour le cas algérien, il est souligné que « la production algérienne est restée relativement stable à environ 1 million de barils par jour».

L’agence américaine, qui fait état « d’incertitudes politiques» qui « se font toutefois jour avec l’élection présidentielle et la passation des pouvoirs en 2019» conséquemment à la démission en avril du président de la République après deux décennies, à la tête de l’Etat, a précisé également que la part de production de l’Algérie au sein de l’OPEP est de 3,3%. Le même média, dans une analyse publiée en avril dernier, avait averti que de dures mesures économiques s’imposaient à l’Algérie, et que la révolte populaire accélère l’urgence de la réforme économique et financière. L’analyse indiquait que même si l’impact des bouleversements économiques mondiaux ne sera pas significatif dans le cas de notre pays, dont « l’économie est fermée», il n’en demeure pas moins que des jours difficiles s’annoncent pour l’Algérie, « qui n’a pas su prévenir une telle situation de crise», en dépit de la manne financière dont le pays disposait lors des années qui ont suivi la chute des prix du pétrole, dès la mi-juin 2014.

S’éloignant de l’estimation de Bloomberg, le ministre algérien de l’Energie a indiqué : «Nous voulons un prix qui permette à Sonatrach d’augmenter ses ressources et de réaliser ses programmes de développement. Ce prix tourne autour de 70-80 dollars le baril», a affirmé M. Mohamed Arkab dans une récente déclaration. Dans le même contexte, il a fait savoir que « l’Algérie travaille toujours pour la stabilité du marché pétrolier, car nous considérons que cette stabilité permettra à tous les pays, Opep et non- Opep, de réaliser leurs programmes d’investissement et d’assurer la sécurité de l’approvisionnement aux pays consommateurs». A ce titre, l’Algérie tient à « discuter avec ses partenaires» tout en faisant preuve de «flexibilité» pour toute proposition qui verse dans l’intérêt des pays producteurs de pétrole. Dans cette optique, les discussions prévues aujourd’hui et demain, à Vienne, la capitale autrichienne, interviennent dans un contexte plutôt tendu, marqué par les sanctions contre l’Iran et la montée des stocks américains, alors que les cours de l’or noir se stabilisent dans leur niveau précédant la réunion de l’Opep et ses alliés, pour une reconduction déclarée acquise de l’accord de réduction de la production. En mai dernier, le ministre saoudien de l'Energie, Khalid Al-Falih, avait déclaré qu’«un consensus» existe au sein de l'Opep et chez ses alliés pour réduire «tranquillement» les stocks de pétrole, tout en assurant que son pays resterait attentif aux besoins d'un marché, qu’il a qualifié de «toujours fragile». Le ministre saoudien a déclaré dans ce sens que « pour le deuxième semestre, notre préférence est de maintenir une gestion de la production permettant la poursuite de la baisse graduelle des stocks, une baisse tranquille mais certaine pour revenir vers des niveaux normaux».

Les pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, la Russie et d'autres pays producteurs, liés dans le cadre de l'alliance OPEP+, se réuniront donc, aujourd’hui et demain, à Vienne pour discuter de la suite à donner à l’accord. Dans ce sens, Khalid al Falih a annoncé, à son arrivée dans la capitale autrichienne, hier, la possibilité de prolonger l'accord de neuf mois. Une déclaration qui va dans le sens des propos du président russe qui a affirmé, depuis Osaka, la ville japonaise qui a abrité le sommet du G20, que la Russie et l'Arabie saoudite «soutiendront une prolongation» de l’accord. «Pour ce qui est de la durée de cette prolongation, nous devons encore décider si elle sera de six ou de neuf mois», a-t-il précisé.

D. Akila