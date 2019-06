Blida : Le parc de Chréa en proie aux flammes

Un énorme incendie s’est déclaré, samedi soir, au Parc national de Chréa (Blida), où des agents de la Protection civile et des services des forêts sont toujours mobilisés en vue de son extinction, a-t-on appris, hier, auprès des services de la Protection civile de la wilaya. L’incendie s’est déclaré aux environs de 18h de la journée de samedi, au lieu dit «Oued Bellat» du Parc national de Chréa, où il a ravagé différentes essences forestières, végétaux et maquis, a-t-on ajouté de même source, soulignant la concentration des efforts en vue de la «protection des citoyens et de leurs biens, parallèlement à l’empêchement de la propagation des flammes, eu égard à la hausse sensible des températures et des aspérités difficiles de la région». Plus d’une centaine d’agents (de différents grades) de la Protection civile, soutenus par 25 camions anti-incendie, dont une dizaine de véhicules tout-terrain, sont mobilisés pour l’extinction de cet incendie. Ces agents sont assistés, sur le terrain, par des éléments de l’Unité nationale d'instruction et d'intervention de la Protection civile de Dar El-Beida (Alger), des services des forêts et du Parc national de Chréa. Selon les informations fournies par les mêmes services, la wilaya a enregistré pas moins de six incendies, durant ce week-end. Il s’agit, notamment, est-il précisé, d’un véhicule qui a pris feu, outre un incendie déclaré à la cité islamique de Beni Merad, qui a ravagé près de 200 oliviers et cinq hectares de végétations, au moment où les agents de la Protection civile ont pu sauver des flammes près de 7.000 oliviers et une pépinière de plans d’agrumes.