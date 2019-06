Constantine : Perpétuité pour le conducteur de la voiture « volante »

La cour de Constantine, en sa 3e session criminelle, a prononcé la réclusion à perpétuité à l’égard de l’automobiliste ayant causé la mort de quatre piétons, début décembre passé, après avoir emprunté à toute vitesse un sens interdit et opéré un vol plané de plus de huit mètres au-dessus des escaliers reliant le quartier du Coudiat à l’avenue Abane-Ramdane, et situés au niveau du croisement des rues de la Liberté et Sellami-Slimane. La Seat Leone fauchera au passage des jeunes individus, âgés de 18 à 30 ans, dont le seul tort avait été de se trouver à ce moment précis sur sa trajectoire, avant de terminer sa course dans le mur d’une salle de sport. Comparu ce lundi, le concerné, répondant aux initiales H. H., âgé de 25 ans, commerçant de son état, s’est défendu en invoquant une courte crise d’épilepsie, en plus de l’emballement incompréhensible du moteur de son véhicule, et en réfutant la version selon laquelle il aurait agi sous le coup de la colère, après s’être querellé avec une amie qu’il avait déposée quelques secondes auparavant. Auditionnée en tant que témoin, la jeune fille en question a démenti s’être disputée avec le conducteur, tout en omettant de répondre à la question du juge sur sa présence sur les lieux à peine quelques secondes après le drame. De son côté, la défense des victimes a battu en brèche l’hypothèse de l’inconscience du prévenu au moment des faits, arguant que l’intention d’emprunter les escaliers était bel et bien présente, preuve en est l’expertise technique de la voiture qui n’a pu établir une quelconque déficience dans son fonctionnement, ainsi que les enregistrements vidéo qui ont démontré que celle-ci avait atteint les 81 km/h juste avant d’effectuer son terrible envol. Quant aux avocats du prévenu, ils ont tenté au cours de leur plaidoirie de mettre l’accident sur le compte des crises d’évanouissement chroniques que connaît H. H., lequel souffrirait également de troubles dépressifs consécutifs à un traumatisme lié à un accident de la route en 2016. Accusé de violences volontaires avec préméditation ayant entraîné la mort et de destruction volontaire de bien d’autrui, le prévenu a finalement été condamné à la prison à vie. Il convient de noter qu’à la lecture du verdict, les membres des familles des victimes se sont montrés satisfaites du déroulement du procès, n’hésitant pas, pour certains d’entre-deux, de faire étalage de leur joie.

Issam B.