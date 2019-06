Veuve : Un statut social difficile à assumer

Le nom de «veuve» est toujours difficile à porter. Ce statut évoque misère, détresse et assistance, voire errance psychologique, dans notre société, laquelle, très souvent, va jusqu'à stigmatiser toutes celles qui avaient perdu leur conjoint pour se retrouver un beau jour seule avec une ribambelle d'enfants, voire responsable d'une famille.

Celles-ci ne sont pas seulement privées de protection mais aussi de leurs droits qui permettent de préserver leur dignité et de vivre une vie décente avec leurs enfants. En fait, le décès du mari n'est, à vrai dire, que le début de toute une chaîne de problèmes financiers, sociaux et administratifs qu'elles doivent gérer, au même titre que la douleur profonde provoquée par la perte de leur partenaire. Le veuvage pour la femme algérienne renvoie à un cri de détresse qui résonne et auquel nul n'a le droit de tourner le dos, tant ses conséquences sont lourdes. La situation de beaucoup de femmes veuves se complique avec la question d’héritage qui divise la grande famille et crée même des hostilités et des rancunes, à l’origine de l’explosion de bien de familles chez nous. En Algérie, la veuve fait l'objet de toutes sortes d'atteintes et d'humiliation par la famille de l'époux, notamment si cette dernière est non active et sans revenu.



Veuvage : La pension de réversion renforce la protection sociale



La pension de réversion, attribuée par la caisse nationale des retraites, dans le sillage de la loi sur la retraite de 1983, modifiée et complétée par celle de 1999, certes, a été une bouée de sauvetage pour beaucoup de femmes et aussi d’enfants qui se retrouvent sans chef de famille, néanmoins ce n'est pas le cas pour d'autres quand le conjoint décédé a contracté plus d'un mariage, dans le cadre de la polygamie. Les effets d'ailleurs ne tardent pas à venir après la disparition du conjoint. Elles peuvent ainsi même être dépossédées de leurs biens et violentées. Il faut préciser que des dispositions sont prises dans le cadre de la protection sociale des salariés et des ayants droit, que ce soit pour l’allocation ou la pension de réversion fixant les concernés, à savoir le conjoint, les enfants et même les ascendants, à charge, avec les montants et les répartitions pour chaque catégorie. La pension de réversion est variable selon la qualité et le nombre de bénéficiaires.

Si le conjoint survivant est seul, il a droit à une pension égale à 75% du montant de la pension du défunt. Dans le cas contraire, le montant de la pension du conjoint est fixé à 50% alors que celui de l’autre ayants droit est situé à 30%.

Par contre, lorsqu’il s’agit d’un conjoint et deux ou plusieurs autres ayants droit, le montant de la pension du conjoint est fixé à 50% et les autres ayants droit se partagent 40% à parts égales. En cas de pluralité de veuves, la pension de réversion est partagée entre elles à parts égales. Aujourd’hui, la couverture des ayants droit, et plus particulièrement des veuves, permet de se prendre en charge et aussi bénéficier de prise en charge médicale à la faveur de la carte Chifa qui a démocratisé l’acte de soin. Les statistiques de la Caisse Nationale de Retraite, au 31 décembre dernier, font état de 568.092 pensions de réversion versées aux concernés, dont 558.016 veuves, 10.076 veufs et 12.710 ascendants. Pour l’allocation de réversion, il a été relevé, durant la même période, 47.891 bénéficiaires femmes sur un total de 48.428. Cela dit, si des efforts sont consentis par les pouvoirs publics pour protéger les veuves, cependant, beaucoup reste à faire sur le plan sociétal pour que celles-ci jouissent réellement de leurs droits, et la plupart du temps, elles et leurs enfants deviennent faciles à la famille et les proches.

Samia D.