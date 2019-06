Musique : Mehdi Laïfaoui présente son premier album

Le chanteur algérien Mehdi Laifaoui a présenté samedi à Alger son premier album. L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) a organisé ce concert qui a été accueilli par le public de la villa «Dar Abdelatif», située au quartier d’El Hamma à Alger.

Dans une ambiance des grands soirs, l’album présenté, tirés de "Trab Project" "Trab", signifiant en même temps poussière de terre et tarab), est composé de 11 titres qui ont leurs racines dans la musique Raï, dans le mode «trab». Cet album met en valeur la musique du terroir et à la forme moderne empreinte de sonorités jazz et de World-Music et il s’ouvre sur les univers et les esthétiques musicales qu’affectionne l’artiste, dans lequel les sonorités raï et gnawies sont intelligemment mêlées à des arrangements jazz et à des conceptions inscrites dans le registre de la musique du monde. Les formes populaires du raï bédouin se mêlent aux chants des années 30 ainsi que les textes du poète syrien Nizar Kabbani.

Mehdi Laifaoui a une voix présente et étoffée, très à l’aise devant le micro avec un charisme imposant, interpréte "Passion", "Fatati", "Dzaier", "Tu m’as rendu fou", "Rayi", "Ness Ellil", "Mchit", "Saydati" et "Sar li sar", soutenu à la basse par Samy Guebouba, fils du célèbre comédien Ahmed Guebouba, dit "Hamdane"(1957- 2018), Hassen Khoualef à la batterie, Mohamed Layri à la percussion, Nazim Bakour à la guitare, et au clavier-synthétiseur par Zineddine Djouadi, fils du grand poète et parolier, Slimane Djouadi.

Les instrumentistes ont eu du plaisir à jouer, faisant montre de toute l’étendue de leurs talents respectifs de musiciens virtuoses, exploitant ainsi la moindre mesure dans ses espaces les plus étroits, pour placer un marquage ou une syncope et s’échanger des sourires dénotant de la grande complicité régnante et du plaisir à jouer ensemble. Dans une bonne synergie, rendue possible grâce au savoir faire de Mehdi Laïfaoui, aux qualités de leader également, les spectateurs conviés à ce spectacle inédit, ont assisté à une prestation de haute facture qui aura permis aux rythmes binaires de la pop et du funk au groove régulier, de cohabiter avec les cadences du "Alaoui", "Raï" ou encore "Gnawi" du terroir maghrébin, spécialement algérien.

Il est aussi utile de mentionner, que Mehdi Laifaoui auteur compositeur interprète qui balance entre des sonorités maghrébines et africaines, également percussionniste, a évolué au sein de nombreuses formations telles que Diwan dzair, Nechwa, Yazmen, Café Crème, Reda Sika Imukan project ainsi que plusieurs collaborations avec Karim Ziad en tant que chanteur percussionniste. L’artiste s’est distingué par sa créativité, faisant valoir ses qualités confirmées. Il fournit de l’élégance à la musique africaine et maghrébine

Samedi dernier, le public, savourant tous les moments du concert, a longtemps applaudi l’artiste et ses musiciens, tellement ils étaient satisfaits. Mehdi Laifaoui et son équipe musicale promettent au public de faire mieux aux prochains rendez-vous.

Bachir Mokhtari