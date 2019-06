J’écris ton nom, by Antonna, à la salle Ibn Zaydoun : Pour l’amour de la Liberté

Signé Samar Bendaoud, "J’écris ton nom…" est un spectacle de chorégraphie fusionnant danse et poésie. Ce spectacle de danse a été présenté dans la soirée de samedi dernier à la salle Ibn Zaydoun de l’Office Riadh El- Feth, par la compagnie de danse Antonna.

Ce spectacle chorégraphique associant classique, jazz et hip-hop ainsi que la danse contemporaine a été présenté devant un public relativement nombreux, passionné de la danse contemporaine. Inspiré du texte du poète français Paule Eluard baptisé "Liberté", cette chorégraphie a été interprétée par cinq artistes dont quatre danseuses et un danseur. Durant les cinquante-cinq minutes, les chorégraphes de Antonna, formés par Samer Bendaoud, ont fait montre de leur talent en exécutant une mosaïque de danse reflétant la détermination de «se libérer des sentiments refoulés». Accompagnés d’un habillage musical inspiré de plusieurs compositeurs de renom, à l'image du Français, Maurice Ravel ,et l’égyptien, Riadh Mohamed Sombati, les danseurs ont accordé leurs mouvements aux sonorités soigneusement choisies et à un éclairage clair-obscur. En dénonçant les injustices, en refusant la haine de l’autre, en prônant l’amour du prochain, cette expression artistique permet au groupe de faire ressentir des émotions qui touchent l’homme, en l’interpellant au plus profond de son âme. Produit et mis en scène par Samer Bendaoud, ce est l’aboutissement des efforts de la chorégraphe qui, dit-elle, a consacré «plusieurs semaines, voire des mois de répétitions». Dans une déclaration à El Moudjahid en marge de ce spectacle, Samer affirme que ce dernier «traite d’une thématique essentielle… celle de la liberté de la femme et ses droits». La danse, estime cette chorégraphe, «n’est pas uniquement un mouvement de corps», «mais plutôt une expression de ce que l’on raconte au profond de nous-même». Elle précise, en outre que «la danse est une arme magnifique, pacifique pour provoquer en soi l’émergence de questionnements positifs». Elle souligne que «l’acteur principal de mon spectacle c’est la femme combattante…, cette femme qui lutte tous les jours pour arracher ses droits», «la femme qui accomplit de grandes missions pour laquelle on ne reconnait pas les choses», ajoute-t-elle. Passionnée par la danse depuis son jeune âge, Samer Bendaoud enseigne cet art depuis plusieurs années au sein d’Antonna, une formation qui réunit des danseuses de différents genres comme le jazz, le hip-hop et la musique classique.

Il y a lieu de noter que, les danseurs qui forment Antonna apportent chacun sa touche puisque ces derniers, sont issus de formation en danse classique, en jazz, du hip-hop ou du contemporain. Un atout qui fait la force des danseurs de cette compagnie fondée en 2009 et qui utilise cet art comme un vecteur de communication non conventionnel pour défendre des valeurs qui leur sont chères.

Sihem Oubraham