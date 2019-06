Grand angle : Un rassemblement test

L'Alliance pour la liberté et le changement (ALC), qui mène la contestation au Soudan, maintient la pression sur le Conseil militaire de transition. Hier, à son appel, les soudanais sont sortis pour réaffirmer leur principale revendication qui consiste en un transfert du pouvoir aux civils. Cet appel à la mobilisation et au rassemblement est le premier de cette envergure depuis la dispersion du sit-in devant le QG de l'armée à Khartoum, le 3 juin. Dispersion au cours de laquelle de nombreux manifestants ont perdu la vie. D’où, du reste, les appels à la retenue. Mais en dépit des risques d’un autre dérapage, les Soudanais, invités à manifester en masse, entendaient ne pas céder à la crainte et répondre ainsi à l’appel de l’ALC. De son côté, le Conseil militaire de transition, en déployant des forces sur les principales artères de la capitale soudanaise Khartoum, lieu du rassemblement, avait certainement pour objectif d’intimider les manifestants. Et pour cause l’enjeu est de taille pour les deux camps. La marche du « million » pourrait être un test pour jauger la capacité de l’ALC à mobiliser les soudanais après la répression du 3 juin. Pour les militaires, cette journée aura aussi valeur de test. En fin de soirée, il sera fixé sur le degré de détermination des manifestants. C’est dire qu’il est certain que demain se décidera en fonction d’hier et de la réussite ou de l’échec de ce rassemblement. Le camp des vainqueurs imposera à celui des vaincus ses positions lors des négociations. Car, et un point à ne pas négliger, malgré le bras de fer, les chefs de la contestation et le Conseil militaire demeurent convaincus que seules les négociations seront à même de permettre au Soudan de sortir indemne de cette crise politique qui ne doit pas s’installer dans la durée sous peine de la voir se complexifier. Conscients du risque encouru, chefs de la contestation et dirigeants militaires se disent ouverts à une reprise des négociations, à travers une médiation de l'Ethiopie et de l'Union africaine pour dessiner les grandes lignes de la transition à venir. Une transition qui doit répondre aux aspirations du peuple soudanais. Il est légitime que ce dernier qui aura, par sa mobilisation depuis décembre dernier, poussé à la destitution de l’ancien président Omar el- Béchir au pouvoir plus de trente ans, soit en droit de revendiquer un changement profond et l’instauration d’un régime démocratique. Les peuples qui se révoltent contre la dictature, au prix de leur sang versé, ne veulent plus être les dindons de la farce.

Nadia K.