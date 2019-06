Royaume-Uni : Campagne pour la libération des détenus politiques sahraouis

Les Organisations Adala-UK et Forum d’action pour le Sahara occidental (WSAF) ont lancé une campagne au Royaume-Uni, à travers laquelle elles ont adressé une lettre à l’ambassadeur marocain à Londres, l’incitant à demander à son pays de cesser les violations des droits de l’homme au Sahara occidental occupé et de libérer tous les détenus politiques sahraouis. Selon L’Agence de presse sahraouie, cette campagne coïncide avec la visite au Royaume-Uni de la militante sahraouie des droits de l’homme et présidente du Collectif des défenseurs sahraouis des droits de l’homme (CODESA), Aminatou Haider, et ce dans le cadre d’une large campagne pour la libération des détenus politiques sahraouis. Cette campagne sera l’occasion de rappeler l’absence d’une volonté politique chez les membres du Conseil de sécurité, dont le Royaume-Uni, concernant l’obligation de tenir leurs engagements liés à l’organisation du référendum d’autodétermination, ainsi que l’échec du Conseil de sécurité quant à l’élargissement du mandat de la Minurso à la surveillance des droits de l’homme.

Le président de la République arabe sahraouie démocratique, Brahim Ghali, s’est rendu au Panama pour assister à l’investiture du président élu, Laurentino Cortizo Cohen, et aux commémorations du centenaire de la fondation de Panama.