Marche géante a Khartoum : Tire de gaz lacrymogènes contre des manifestants

La police soudanaise a tiré hier des gaz lacrymogènes contre des protestataires dans trois quartiers de Khartoum, lors d'une grande manifestation réunissant des milliers de personnes contre les militaires au pouvoir, ont indiqué des témoins. Des gaz lacrymogènes ont été tirés dans le quartier de Bari, dans le nord de la capitale, et à al-Mamoura et Arkaweit, dans l'est de la ville, contre des manifestants venus réclamer le transfert du pouvoir aux civils, selon des témoins.

Les forces de sécurité ont aussi tiré des gaz lacrymogènes contre des protestataires dans la ville de Gadaref (est), d'après un témoin. Cette marche organisée par les représentants de la contestation, intervient au moment ou le processus de dialogue entre le Conseil militaire de transition (CMT) et l'opposition au Soudan, chapeauté et appuyé par l'Union africaine (UA) et la médiation éthiopienne en vue d'un transfert du pouvoir aux civils, devait négocier à Addis Abeba la proposition africaine pour une sortie de crise. Les représentants de la contestation, ont insisté sur la symbolique de ce rendez-vous concernant le sort du processus de dialogue. Cités par de nombreux médias, des Soudanais affirment que la marche de dimanche se veut comme un rappel aux militaires au pouvoir depuis la destitution du président Omar El Béchir le 11 avril dernier, s'agissant de la principale et indéfectible revendication, à savoir le transfert du pouvoir aux civils. Le président du Conseil militaire, Abdelfetah El Burhan, s'était rendu en Egypte et en Arabie Saoudite et il a reçu nombre de représentants de puissances étrangères pour discuter notamment de l'avenir du Soudan. L’Ethiopie et l’Union africaine (UA) qui tentent sincèrement d'aider les deux parties (CMT et opposition) à trouver un compromis et du coup une solution pour la crise politique ébranlant le Soudan, sont selon les manifestants peu écoutés par le Conseil militaire. Le 23 juin dernier, le Conseil militaire a réfuté une proposition sérieuse de la part de l'Ethiopie. Les militaires avaient affirmé que cette proposition est différente de celle de l’UA et demande aux deux médiateurs un texte conjoint. Pour l’opposition, les solutions proposées par l’UA et l’Ethiopie sont les mêmes, le CMT «cherche simplement à créer la confusion et gagner du temps». Le Conseil militaire, qui prend désormais de haut les représentants de la contestation, a mis en garde samedi les manifestants contre "tout vandalisme et saccage des biens publics". La capitale Khartoum a vu samedi un déploiement impressionnant de forces de l'ordre. Le bras de fer continue.

R. I.