Gold Cup : Le Mexique se fait peur, Haïti renverse le CANADA

Le Mexique a tremblé face au Costa Rica en quarts de finale de la Gold Cup samedi avant de se qualifier aux tirs au but (1-1 a.p. 5 tab à 4) pour le dernier carré, où il affrontera Haïti, tombeur du Canada (3-2). Gerardo Martino peut remercier son gardien de but Guillermo Ochoa. Le sélectionneur argentin d'«El Tri» a bien failli vivre un cauchemar pour son premier rendez-vous majeur, mais Ochoa a qualifié son équipe en détournant le tir au but de Keysher Fuller.

La séance des tirs au but avait pourtant mal débuté pour les Mexicains. Le premier tireur Raul Martinez a échoué face au gardien costaricien. Mais Randall Leal a manqué le cadre pour le Costa Rica, puis Ochoa a propulsé son équipe en demi-finales.

Le Mexique avait ouvert la marque par Raul Jiménez en fin de première période. Les «Ticos» ont répliqué dès le début de la seconde période sur penalty par Bryan Ruiz (52). Aucune des deux équipes n'a réussi à prendre l'ascendant dans un match houleux émaillé de neuf avertissements. Martino aussi a reçu un carton jaune, le second du tournoi, et sera suspendu pour le prochain match de son équipe. Dans l'autre rencontre de la journée, Haïti était mal parti face au Canada qui menait 2 à 0 après moins de trente minutes de jeu grâce notamment au sixième but dans le tournoi de Jonathan David. Mais Haïti a décroché son billet pour sa première demi-finale de Gold Cup en profitant d'erreurs défensives du Canada en seconde période. Duckens Nazon a réduit le score à 2-1 à la 50e minute, puis Hervé Bazile a ramené les deux équipes à égalité, sur penalty. Wilde-Donald Guerrier a donné le coup de grâce et propulsé son équipe dans le dernier carré au terme d'un slalom dans la défense canadienne de Nazon. L'attaquant du club belge de Saint-Trond a trouvé dans la surface de réparation Guerrier qui a pris le meilleur sur le gardien du Canada Milan Borjan en jonglant avec le ballon. Le duel entre le Mexique, grand favori, et Haïti, 101e nation mondiale, aura lieu mardi.



Les résultats de samedi : A Houston (Texas), Haïti bat Canada 3 à 2 Buts Haïti : Nazon (50), Bazile (70, s.p.), Guerrier (76) Canada : David (18), Cavallini (28) A Houston (Texas), Mexique et Costa Rica 1 à 1 après prolongation (Mexique qualifié aux tirs au but, 5 tab à 4) Buts Mexique : Jimenez (44) Costa Rica : Ruiz (52, s.p.)