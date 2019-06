Meilleur joueur : Pour Thiago Silva, Messi est « le plus grand joueur de l’histoire »

Le défenseur brésilien Thiago Silva, qui s'apprête à affronter l'Argentine mardi en demi-finale de la Copa América, a affirmé samedi que le capitaine de l'Albiceleste Lionel Messi était «le plus grand joueur de l'histoire». «Pour moi, Messi est le plus grand joueur de l'histoire, le plus grand que j'aiE vu jouer. C'est un privilège de l'affronter. Mais maintenant, c'est Brésil-Argentine, on pourra l'admirer plus tard, dans d'autres matches», a déclaré le capitaine du Paris SG en conférence de presse. «À chaque fois que je l'ai affronté, que ce soit en sélection ou en club pendant la Ligue des champions, c'est toujours très difficile de l'arrêter. On a beau étudier son jeu, il est toujours capable de faire la différence», a ajouté Thiago Silva. Le défenseur de 34 ans a également évoqué le fait que ce match contre l'Argentine au stade Mineirao de Belo Horizonte, où la Seleçao a vécu la pire humiliation de son histoire, le 7-1 fatidique contre l'Allemagne au Mondial-2014. Il s'agissait aussi d'une demi-finale. Thiago Silva était suspendu lors de ce match et avait assisté à la débâcle du banc de touche. «Personne n'est amnésique, personne n'a oublié ce qui c'est passé. Mais la vie est ainsi, il faut aussi penser aux bonnes choses. La dernière fois que nous sommes venus ici, nous avons bien joué», a-t-il. Le défenseur faisait référence à la victoire 3-0 sur l'Argentine au Mineirao, en novembre 2016, pour le compte des qualifications du Mondial-2018.