Boxe, Jermall Charlo conserve son titre WBC des moyens

L’Américain Jermall Charlo a conservé son titre WBC des poids moyens de boxe en battant aux points son compatriote Brandon Adams, samedi à Houston (Texas). Charlo, 29 ans, a été déclaré vainqueur à l'unanimité des trois juges (120-108, 120-108, 119-109) et a signé sa 29e victoire en autant de combats. Il a dominé le match, mais n'a pas réussi à l'abréger en raison d'une blessure à la main gauche survenue dès la 2e reprise. «C'est ça la boxe, je me suis blessé à la main et j'ai essayé de ne pas le montrer, mais mon jab ne lui faisait pas autant mal que je l'espérais», a-t-il remarqué. «Cela a été difficile, car il sait encaisser les coups, j'ai tout donné, mais il a réussi à faire quelques changements qui lui ont permis de tenir la distance», a constaté Charlo qui remettait en jeu pour la deuxième fois son titre conquis en avril 2018. Adams, 29 ans, a lui concédé sa troisième défaite pour 21 victoires. «J'étais venu pour le battre dans sa ville natale, mais il détient ce titre pour un raison, c'est un grand champion», a admis Adams.