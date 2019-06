Formation : Vers la création d’une académie nationale et des écoles de nage

Le président de la Fédération algérienne de secourisme, de sauvetage et des activités subaquatiques, Mohamed Boukhadar, a annoncé, à Mostaganem, que des démarches sont en cours en vue de créer une académie nationale et des écoles de nage avec des palmes au niveau des ligues. En marge du 5e Championnat national de nage avec les palmes, organisée à Mostaganem ces vendredi et samedi, Boukhadar a indiqué que «cette académie et des écoles devront œuvrer à développer la nage avec les palmes chez les petites catégories». «La Fédération algérienne concentre ses efforts, durant ce mandat, sur la formation de la nage avec les palmes qui a fait son apparition en Algérie il y a 30 ans, sans qu’une formation ne soit assurée. La Fédération algérienne a formé, en 2017 et 2018, deux promotions d’entraîneurs dans cette discipline (1er degré). Les résultats seront constatés dans les prochaines années», a-t-il souligné. Boukhadar a estimé que «le championnat national de nage avec les palmes tenu à Mostaganem est très important pour sélectionner des nageurs en vue du championnat du monde juniors de Sharam Cheikh (Egypte) en août prochain et le tournoi méditerranéen des jeux de plage prévu en Grèce». Concernant l’absence de la participation féminine à ce championnat national, le président de l'instance fédérale a souligné que la fédération envisage de créer un championnat réservé aux filles en différentes catégories. Cette fédération compte 12 ligues et 80 clubs et équipes sportives pratiquant cette discipline de nage avec les palmes.