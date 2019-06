Tournoi national de tir sportif : Large domination de la ligue de Tipasa

Les tireurs de la ligue de Tipasa se sont distingués lors des épreuves du skeet olympique et de fosse olympique du tournoi national de tir sportif,qui s'est achevé samedi au stand de Djerma dans la wilaya de Batna. Cette compétition de deux jours, qui a enregistré la participation de 120 tireurs représentants 17 ligues sur les 21 existantes à l'échelle nationale, a largement sourit aux tireurs de la ligue de Tipasa. La cérémonie de remise des médailles s'est déroulée en présence du président de la Fédération algérienne de tir sportif, Abderezak Lazrag et de tous les responsables des ligues participantes à cette compétition. Lazrag a déclaré à l'APS que ce tournoi national, qui marque un nouveau départ pour le tir sportif en Algérie après trois années de gel, a pour but de confirmer les résultats obtenus par la sélection nationale dans ces deux épreuves et de permettre à ses éléments de se frotter à l'ensemble des tireurs du pays. Ce responsable est également revenu sur la qualité du stand de tir aux armes sportives de Djerma affirmant que, celui-ci, dispose des équipements nécessaires pour accueillir des compétitions internationales. Le président de la ligue de Batna de la discipline, Mahmoud Djabri a expliqué que ce tournoi a étrenné le stand de tir sportif du centre hippique de la commune de Djerma, qui dispose de 3 fosses olympiques et de 3 skeet olympiques.



Résultats : Fosse olympique :

1: Salaheddine Bouali (ligue de Tipasa)

2: Fouad Abid (ligue de Tipasa)

3: Mokhtar Ali Benali (ligue d'Oran)

Skeet Olympique :

1: Nadjib Omar Lakbir (ligue d'Alger)

2 : Younes Lissaoui (ligue de Tipasa)

3 : Issam Necib (ligue de Boumerdès).