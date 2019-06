Badminton, Coupe d’Algérie (toutes catégories) : Le CASA Mohammadia domine la compétition

Les badistes de le CASA Mohammadia ont dominé les finales de Coupe d'Algérie (toutes catégories), disputées samedi dernier à la salle omnisports de Hammamet (Alger) avec la participation de plus de 800 athlètes (filles et garçons) de 8 wilayas. Le CASA Mohammadia a remporté 8 des 13 coupes mis en jeu samedi passé. Les badistes de Mohammadia ont été sacrés en seniors messieurs (simple, double et mixte), en seniors dames (simple), en U17 garçons (simple), en U17 filles (simples), en U15 garçons (simple) et en U13 filles (simple). Les autres titres sont revenus aux clubs de la Protection civile, la JS Mohammadia, Afak Ouled Moussa et Medala de Béjaia. L'entraîneur de la CASA Mohammadia, Fath Betaher, s'est félicité de la moisson de médailles remportées par ses athlètes dans toutes les catégories. "C'était des finales difficiles avec les meilleurs badistes algériens dans toutes les catégories. Cette domination est le fruit d'un long travail encadré par le staff technique du club", a-t-il déclaré. Les finales de la Coupe d'Algérie de badminton toutes catégories disputées samedi à la salle omnisports de Hammamet (Alger) ont enregistré la participation de plus de 800 athlètes (filles et garçons) de 8 wilayas.

Résultats techniques :

U11 : Garçons : Oussama Keddou (Afak Ouled Moussa)

Filles : Lyna Chekal (Medala)

U13 : Garçons : Rayane Mazry (Protection civile)

Filles : Riham Deloum (CASA Mohammadia)

U15 : Garçons : Amin Daoud (CASA Mohammadia)

Filles : Ismaa Belhouan (JS Mohammadia)

U17 : Garçons : Mohamed Abidi (CASA Mohammadia)

Filles : Malek Ouchefoune (CASA Mohammadia)



Seniors :

Messieurs : Seifddine Larbaoui (CASA Mohammadia) Dames : Halla Bouksani (CASA Mohammadia)

Double messieurs : Seifddine Larbaoui - Abdelaziz Ouchefoune (CASA Mohammadia)

Double dames : Yasmine Chebbih - Kenza Ghessil (Afak Ouled Moussa) Double mixte : Abderahim Bouksani - Halla Bouksani (CASA Mohammadia).