Groupe E (2e journée) : l’Angola et la Mauritanie se neutralisent (0-0)

L'Angola et la Mauritanie se sont neutralisées (0-0), hier au stade de Suez (Égypte), pour le compte de la 2e journée du groupe E de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN-2019). Le premier match du groupe E, disputé vendredi, a vu la Tunisie et le Mali faire match nul 1 à 1. À l'issue des matchs de la 2e journée, le Mali conserve la tête du groupe E avec 4 points, devant la Tunisie et l'Angola avec 2 points, alors que la Mauritanie est quatrième avec 1 point. Les matchs de la 3e et dernière journée du groupe E, prévus mardi (20h), mettrons aux prise l'Angola au Mali et la Mauritanie à la Tunisie (20h).