L’Afrique du sud bat la Namibie (1-0)

L'Afrique du sud s'est imposée devant la Namibie (1-0), en match comptant pour la 2e journée du groupe D de la CAN 2019 de football, disputé vendredi soir au stade Essalam du Caire. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Bongani Zungu (68’). Auparavant le Maroc a validé sa qualification aux huitièmes de finale en s'imposant devant la Côte d'Ivoire 1 à 0. Le but de la victoire marocain a été inscrit par Youssef En-Nesyri à la 23’ de jeu. Grace à son deuxième succès dans la compétition, le Maroc prend la tête du groupe D avec 6 points devant la Côte d'Ivoire et l'Afrique du sud (3 pts chacun) et la Namibie (0 pt). Le Maroc est le 4e pays qualifié aux huitièmes de finale, après l'Egypte, le Nigeria et l'Algérie. Lors de la 3e journée, prévue le 1er juillet, le Maroc affrontera l'Afrique du sud et la Côte d'Ivoire sera opposée à la Namibie.