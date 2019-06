Algérie - Tanzanie : Belaïli au repos, Brahimi en solo

L’équipe de football a effectué, hier, une séance d’entraînement au stade Petrosport du Caire, sans les deux milieux offensifs Youcef Belaïli et Yacine Brahimi, avant le match face à la Tanzanie, demain au stade Al-Salam du Caire (20h heure algérienne), comptant pour la 3e et dernière journée (Gr C) de la CAN-2019. Belaïli, qui ne souffre d’aucune blessure, a été ménagé, «lui qui a rejoint le groupe tardivement pour avoir pris part avec son club de l’ES Tunis à la finale de la Ligue des champions d’Afrique», a appris l’APS auprès de la délégation algérienne. De son côté, Yacine Brahimi, ménagé de la séance de vendredi en raison d’une «petite entorse» à la cheville, était présent au stade, mais pour effectuer un travail en solo, précise-t-on de même source. Les joueurs titularisés jeudi face au Sénégal (1-0) ont signé leur retour à l’entraînement, après avoir effectué la veille une séance de récupération et de remise en forme (décrassage) au niveau de leur lieu de résidence dans la banlieue de la capitale égyptienne. Assurée de terminer leader du groupe C, à l’issue de la défaite de la Tanzanie face au Kenya (3-2), l’Algérie aura une belle occasion de faire le plein au premier tour de la compétition, ce qui n’était plus arrivé depuis l’édition 1990 disputée à domicile avec trois succès de rang en phase de poules. Dans l’autre match de la dernière journée, le Sénégal et le Kenya, avec trois points chacun, s’affrontent, lundi au stade du 30-Juin du Caire (20h, heure algérienne), dans une «finale» pour décrocher la deuxième place qualificative aux 8es de finale, et éviter les calculs des quatre meilleurs troisièmes.