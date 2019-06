CAN-2019, Algérie Benlameri (défenseur) : «Le plus dur reste à faire»

Le défenseur international algérien, Djamel-Eddine Benlameri, a relevé l’importance de la victoire décrochée jeudi soir face au Sénégal (1-0) au stade 30-Juin du Caire, tout en insistant sur la nécessité de se remobiliser pour la suite de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2019), en Égypte (21 juin au 19 juillet).

«On savait que le match n’allait pas être facile face à une belle équipe du Sénégal qui n’est plus à présenter. Nous étions bien en place, nous avons abordé ce rendez-vous avec beaucoup d’envie. C’est une victoire importante. Nous devons vite tourner la page et se concentrer sur la suite du parcours. Le plus dur reste à faire", a déclaré le joueur d’Al-Shabab (Arabie saoudite). Vainqueur pour son entrée en lice dimanche dernier face au Kenya (2-0), la sélection nationale a confirmé son statut de bête noire du Sénégal, arrachant l’occasion de sa qualification pour les 1/8es de finale du tournoi.

Les Verts sont assurés de terminer en tête du groupe, à l’issue de la victoire du Kenya face à la Tanzanie (3-2). «Nous avons joué en bloc en mettant du cœur. Les consignes du sélectionneur concernaient l’ensemble de l’équipe sénégalaise et non pas Sadio Mané en particulier. Nous avons fait un match plein, nous avons été récompensés de nos efforts", a-t-il ajouté. Benlameri (29 ans) fait figure de nouveau au sein de l’équipe nationale, puisqu’il s’agit de sa première CAN avec les Verts, lui qui avait auparavant porté les couleurs de la sélection A', composée de joueurs locaux, et de l’équipe olympique. Il fait partie des neuf joueurs formés dans le championnat national, retenus par le sélectionneur national Djamel Belmadi pour le rendez-vous égyptien. Les Verts auront une belle occasion d’enchaîner une troisième victoire en phases de poules, demain face à la Tanzanie au stade Al-Salam (20h00 algérienne). Dans l’autre match de la troisième dernière journée, le Sénégal et le Kenya, s’affrontent dans une «finale» pour décrocher la deuxième place qualificative aux 1/8es de finale, et éviter les calculs des quatre meilleurs troisièmes.



Entraînement des Verts au Caire avec un groupe réduit



L’équipe algérienne de football s’est entrainée ce vendredi au stade Petrosport du Caire, avec un groupe réduit mais décontracté, au lendemain de la victoire face au Sénégal (1-0), synonyme de qualification pour les 1/8es de finale de finale de la Coupe d’Afrique des nations -CAN-2019- en Egypte (21 juin au 19 juillet). Comme ce fut le cas après le premier match face au Kenya (2-0), le sélectionneur national Djamel Belmadi a ménagé les joueurs titularisés la veille face aux " Lions de la Teranga", à l’exception du gardien de but Rais M’bolhi.



Brahimi, blessé à la cheville



Le milieu offensif international algérien, Yacine Brahimi, victime d’une petite entorse » à la cheville, a été ménagé de la séance d’entrainement effectué vendredi dernier, au lendemain de la victoire face au Sénégal (1-0), comptant pour la 2e journée (Gr. «C») de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 en Egypte (21 juin au 19 juillet), a appris l’APS auprès de la délégation algérienne. Le joueur du FC Porto (Div.1 portugaise) est resté au niveau du lieu de résidence des Verts au Caire pour soigner sa blessure, précise la même source.

Rappelons que le joueur n’a pas pris part à la rencontre face aux Sénégalais, se contenant de suivre le match sur le banc des remplaçants. Lors de la première rencontre face au Kenya (2-0), il a fait son apparition en cours de jeu à la place de Youcef Belaili (74’). Comme ce fut le cas après le premier rendez-vous face aux Kényans, le sélectionneur national Djamel Belmadi a ménagé les joueurs titularisés la veille face au Sénégal, à l’exception du gardien de but Rais M’bolhi.