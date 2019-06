AADL1 et LPP : Plus de 7.000 logements attribués à Alger

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a donné, hier, à Alger, le coup d'envoi depuis la commune de Zeralda d'une opération de remise des clés à 6.596 souscripteurs des programmes location-vente de 2001 et 2002 (AADL1) et 406 autres pour la formule LPP, le logement promotionnel public, inscrits dans la capitale.

C’est dans une salle archicomble, composée des familles bénéficiaires qui attendent ce moment depuis des années, que trois membres du gouvernement, en sus du wali d’Alger, ont remis, sous les youyous, les clefs des nouveaux appartements. Ce nombre de logements fait partie des 66.000 unités, tous programmes confondus, qui sont attribués depuis la fin de ce mois de juin pour s’étaler sur plusieurs jours et ce, à travers les 48 wilayas du pays.

Kamel Beldjoud a souligné dans une déclaration à la presse que cette opération s’inscrit dans le cadre des festivités de l’indépendance et affirmé qu’à la fin du mois de mai dernier, plus de 4.000 logements du programme AADL1 ont été distribués, s’ajoutant à ces 6.596 unités. «A présent, il ne reste que 20.000 logements qui seront attribués en août et septembre prochains. Nous travaillons continuellement pour clôturer définitivement le dossier AADL1 en septembre 2019», a-t-il expliqué en présence des ministres de l’Energie et des Ressources en eau. Toujours dans le cadre du dossier AADL1, il précisera qu’au niveau national, il ne reste que cinq à six wilayas concernées par cette formule.

Le premier responsable du secteur de l’Habitat a assuré cependant que le programme de logements tracé par les pouvoirs publics est toujours en cours et se poursuivra jusqu’à ce que toutes les familles concernées par les différents programmes soient logées. Pour Beldjoud, outre les logements location-vente, ce sont près de 1.000 logements LPP qui seront remis à leurs bénéficiaires, au titre de cette opération, dans les prochains jours. «Tous les projets concernant cette formule sont en cours de réalisation et ceux qui étaient en stand-by, leurs chantiers de construction ont redémarré. En tous cas, nous n’avons aucun problème avec le programme LPP et tous les souscripteurs bénéficieront de leur logement», a-t-il rassuré avant de lancer un appel à tous les souscripteurs des programmes AADL1 et LPP qui ont déjà bénéficié de leur logement de ne pas laisser leur nouvelle demeure vide. «Les souscripteurs exercent sur nous une pression énorme pour bénéficier de leur logement, mais une fois qu’ils prennent les clefs, ils n’y habitent pas sur le champ. Parfois, les logements restent sans locataires plusieurs mois», a-t-il regretté. Une situation qui se répercute négativement, selon lui, dans la mesure où d’autres citoyens se plaignent et sont en attente de logements. «Certains nous accusent gratuitement de ne pas vouloir distribuer des logements inoccupés, alors qu’en réalité, ils ne nous appartiennent pas, ce sont des biens de ces citoyens», poursuit Beldjoud qui met à profit cette opportunité pour appeler les souscripteurs qui attendent toujours leurs logements de «s’armer de patience», assurant que «tout le monde aura son logement». Le ministre de l’Habitat dira également que tous les nouveaux appartements et immeubles sont raccordés aux réseaux AEP, d'électricité et d'assainissement et qu'ils sont même viabilisés, avant de les remettre à leurs bénéficiaires.

Par ailleurs, il convient de rappeler que sur les 66.000 unités qui seront distribuées, 31.560 logements publics locatifs (social) seront distribués, soit 48% de ce quota. Quant aux formules «LSP» et «LPA», 5.429 logements vont être attribués. Outre les logements location-vente de l’AADL dont

10.800 logements le seront au profit des souscripteurs, ce sont 860 logements LPP qui seront remis à leurs bénéficiaires, au titre de cette opération. Enfin le logement rural sera concerné avec l’attribution de 7.124 unités.

Mohamed Mendaci