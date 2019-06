Soutien aux groupes terroristes : 5 individus arrêtés à Boumerdès

Des éléments de l’Armée nationale populaire ont arrêté le 28 juin, cinq éléments de soutien aux groupes terroristes à Boumerdès/1re RM. Un autre détachement de l’ANP, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, les Gardes frontières et les éléments de la Sûreté nationale a arrêté dans des opérations distinctes à Tipaza/1re RM, Naâma /2e RM et Souk Ahras /5e RM, trois narcotrafiquants et saisi 17,4 kilos de kif traité, 533 comprimés psychotropes et deux véhicules utilitaires.