Lutte antiterroriste : Plusieurs objectifs détruits par des drones

En application des orientations et instructions du Général de Corps d’Armée, Vice-Ministre de la Défense Nationale, Chef d’Etat-Major de l’ANP, relatives à l’exécution de missions tactiques avec des drones, notamment lors des opérations de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, des drones fabriqués en Algérie de type El-Jazaïr-55 ont exécuté, durant la dernière semaine, des vols diurnes et nocturnes de reconnaissance pour la destruction d’objectifs de groupes terroristes. Avec un haut professionnalisme et précision, la mission a été débutée par une reconnaissance aérienne, à travers laquelle les équipages au sol des aéronefs ont pu obtenir des données instantanées permettant de localiser les cibles visées, avant que les drones n’entament des vols pour la destruction des dites cibles. Cette opération, couronnée par un franc succès, a été menée en utilisant les techniques et les systèmes de navigation de drones adaptés aux conditions nocturnes et diurnes en direction des cibles visées.