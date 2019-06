Démantèlement d’une bande de malfaiteurs à Alger : Ils vidaient les comptes postaux de personnes décédées

Les services de la Sûreté d’Alger ont démantelé une bande de malfaiteurs pour faux et usage de faux en écritures administratives et bancaires après avoir effectué des retraits d’argent de comptes postaux appartenant à des personnes décédées et arrêté 3 individus. Cette affaire a été traitée par le service de wilaya de la police judiciaire d’Alger, représenté par la Brigade de recherche et d’intervention suite à une information sécuritaire faisant état de retrait de l’argent des comptes postaux de personnes décédée. Les enquêtes menées à cet effet se sont soldées par l’identification de l’un des mis en cause et après perquisition de son domicile, il a été procédé à la saisie d’un PC portable, une photocopieuse et une imprimante ainsi qu’un ensemble de modèles administratifs officiels non remplis, des cartes de la sécurité sociale et des permis de conduire. Il a été procédé également à l’arrestation du mis en cause et à la saisie de deux passeports, de chèques postaux appartenant à plusieurs personnes, une somme de 140.000 DA et 1.420 euros. L’exploitation des données de l’ordinateur a révélé l’existence de plusieurs dossiers et modèles d’attestation de travail de sociétés nationales et privées ainsi que de pièces administratives falsifiées. Les trois mis en cause ont été déférés devant les juridictions compétentes qui ont placé deux individus en détention préventive et le troisième sous contrôle judiciaire.