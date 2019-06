L’ambassadeur américain John Desrochers : « Les USA veulent rester un partenaire fort pour l’Algérie »

La cérémonie organisée par l’ambassade américaine à Alger à l’occasion du deux cent quarante-troisième anniversaire de la signature de la Déclaration d’indépendance des Etas-Unis a offert une opportunité au représentant de Washington, M. Desrochers, de réaffirmer tout l’intérêt que porte son pays pour l’Algérie.

«Les Etats-Unis veulent vraiment rester un partenaire fort pour l’Algérie, alors que le pays entre dans une nouvelle ère», a-t-il déclaré en présence, notamment de M. Tidjani Hassan Haddam, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Le diplomate, qui aura tout au long de ses 12 voyages effectués au cours de l’année écoulée, constaté de visu combien Algériens et Américains partagent les mêmes aspirations et valeurs, rappellera que la relation qui lie les deux pays est l’une des plus longues et des plus authentiques. Il dira aussi que «les relations ont été presque constantes depuis la fondation des deux nations, qui ont œuvré à développer des liens étroits entre les deux gouvernements, économies et peuples». L’ambassadeur Desrochers soulignera aussi qu’au cours de l’année écoulée, les deux pays ont continué à nouer «un partenariat solide et multiforme en matière de sécurité». Un partenariat appelé à se renforcer, puisque, dira le diplomate américain, «nous aspirons à la concrétisation de plus d’activités». En ce qui concerne l’engagement économique et commercial croissant des USA en Algérie, il estimera que le nouveau président et le nouveau conseil d’administration de la Chambre de commerce algéro-américaine (AmCham) deviendront une force de puissance dans l’établissement des liens commerciaux plus étroits. Dans ce sens, il en voudra pour preuve la participation, à la dernière édition de la Foire internationale d’Alger (FIA), de l’Amcham, le conseil d’affaires algéro-américain, et de plus de 20 entreprises américaines désireuses de trouver des partenaires algériens. Il sera également annoncé la production d’une émission télévisée destinée à promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes.

L’émission, qui sera diffusée à partir du mois d’octobre prochain sur la chaîne de télévision Echourouk, a été réalisée par l’ambassade US, en collaboration avec l’AmCham.

N. K.