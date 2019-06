Représentant le Chef de l’Etat au Sommet sur le climat : Mme Zerouati à Abu Dhabi

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, participera aux travaux de la réunion de haut niveau qui s’ouvre aujourd’hui à Abu Dhabi (Émirats arabes unis), en préparation du Sommet mondial sur le climat, prévu en septembre prochain à New York.

Cette réunion de deux jours (30 juin et 1er juillet) verra la participation de chefs d’État et de gouvernement, de ministres et une pléiade de directeurs exécutifs d’entreprises privées pionnières dans le monde, et des organes en la matière, ainsi que des organisations de la société civiles. Mme Zerouati représentera, lors de cette réunion, le chef de l’État, Abdelkader Bensalah. La réunion «permettra d’examiner et de débattre les engagements, initiatives et orientations devant être annoncés à l’occasion du Sommet des Nations unies sur le climat, et de faire part d’une série d’engagements internationaux visant la réduction des émanations des gaz à effet de serre, dont le niveau a augmenté dans les quatre coins du monde durant la dernière décennie». «Il est devenu impératif de réduire, de pas moins de 45%, ces émanations, afin de diminuer les prévisions d’augmentation de 2 degrés des températures vers la moitié du siècle en cours, et d’aider les sociétés à faire face aux effets néfastes du changement climatique.» Neuf tables rondes sont prévues, lors de cette réunion, au cours desquelles l’Algérie aura l’occasion d’exposer ses efforts en matière de financement des projets nationaux visant à réduire les émanations des gaz à effet de serre, conformément à ses engagements internationaux. Parmi les projets réalisés par l’Algérie et qui seront exposés, lors de cette réunion, figurent ceux de «l’élimination de 7 grandes décharges, dont celle d’Oued Smar, réhabilitée selon les normes internationales», de «la gestion intégrée des déchets ménagers en vue de réduire les émissions des gaz dans les wilayas de Constantine et de Sétif» et de «la valorisation énergétique des déchets dans la wilaya d’Alger», ainsi que celui «de création des stations de surveillance de la qualité de l’air dans quatre grandes wilayas du pays».

En outre, des descriptions sommaires d’autres projets seront présentées à cette occasion, telles que «le projet d’adaptation aux changements climatiques et de réalisation d’une étude montrant l’impact de ces changements climatiques sur l’Algérie, en sus de la réalisation du plan national pour le climat qui avait été adopté par 18 secteurs, représentés au sein de la Commission nationale du climat, présidée par la ministre Zerouati, lequel plan comprend 76 projets en rapport avec l’élimination des gaz à effet de serre.