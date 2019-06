Karaté do : Championnat National (Minimes) : Plus de 750 athlètes de 40 Wilayas en compétition à Tichy

Sept-cent-cinquant-six karatékas (Garçons / Filles), représentant 40 Ligues de wilaya sont engagés dans le Championnat National de la catégorie "minime" prévu vendredi et samedi dans la salle omnisports de Tichy (Béjaïa). La compétition est marquée par la présence de plusieurs personnalités, à leur tête le président de la Fédération algérienne de Karaté do, Slimane Mesdoui, et le Directeur des équipes nationales (DEN), Abdelkader Adjal. La première grande satisfaction pour la Fédération, avant même que la compétition n'ait commencé, a été d'enregistrer "une forte présence" des Ligues de Wilayas du Sud. Une statistique perçue comme une victoire par cette instance, elle qui s'était fixée comme objectif de vulgariser la discipline, y compris dans les régions les plus reculées du pays.