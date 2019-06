Championnat d’Algérie de Canoë-Kayak : plus de 70 athlètes au barrage de Taksebt

Un total de 74 athlètes dont 30 filles, issus de 14 clubs, participent au championnat d’Algérie de Canoë-Kayak (cadets-juniors et seniors) dont les compétitions se sont ouvertes ce vendredi au barrage de Taksebt, à moins d’une dizaine de kilomètre à l’est de la ville de Tizi-Ouzou, a-t-on constaté. Les rameurs représentent les 4 ligues algériennes de canoë kayak : Bejaia (un club), Oran (3 clubs), Alger (6 clubs) et Annaba (4 clubs). Les épreuves de ce premier jour de championnat sont réservées au courses de 1000 mètres hommes et 500 mètres dames (pour les deux catégories), a indiqué à l’APS, le directeur d’organisation de cet événement sportif, Mechti Mohamed Yahia. Le deuxième jour des compétitions porteront sur les courses 200 mètres hommes et dames pour les trois catégories. L’arbitre international, Assas Mohamed Amine, a souligné "le bon niveau" des participants à ce championnat, rappelant au passage que l’activité de canoë-kayak a démarré officiellement en Algérie en 2007 lors des Jeux africains . "Même s’il s’agit d’une discipline nouvelle en Algérie, toutefois nous observons l’existence des potentialités chez les athlètes. En 2011 lors de la participation algérienne aux Jeux africains au Mozambique, nos rameurs ont réalisé de très bons résultats en décrochant des médailles d’or et d’argent", a-t-il souligné. Abdelmadjid Bouaoud, président de la Fédération algérienne des sociétés d'aviron et de canoë-kayak (FASACK) a observé que les athlètes de l’équipe nationale de canoë-kayak sont parmi les premiers sur le continent africain. Un programme de développement de cette discipline est initié par la FASACK pour améliorer le niveau des athlètes à travers notamment la formation des formateurs et amélioration du niveau des rameurs. L’avenir de cette discipline en Algérie, est prometteur" a-t-il dit.