Reprise des entraînements et plusieurs transferts enregistrés : La JSK prépare sa nouvelle saison

Les joueurs de la JSK reprendront demain le chemin des entrainements pour préparer l’exercice prochain. Une saison ou les poulains du désormais nouveau coach des Canaris, Hubert Velud, joueront sur trois fronts. En effet, en plus de la compétition nationale, coupe et championnat, les coéquipiers de Benkhelifa renoueront avec la Ligue des Champions d’Afrique. Hier, la direction du club a présenté le staff technique, composé du coach français, de ses deux compatriotes, Chay (directeur technique) et Hucarde (préparateur physique), ainsi que de Karouf, Hamened et Djouder. La première partie de la préparation d’intersaison se déroulera en altitude, dans la région de Yakouren. Pendant une dizaine de jours environ, les joueurs seront soumis à des séances de régénération, d’oxygénation et de musculation naturelle. Après avoir rechargé les batteries et soigné le foncier, les protégés du technicien français Velud, rejoindront l’hexagone pour la seconde partie du programme, relative aux aspects technico-tactique et physique. Les kabyles s’installeront à Evian pour une durée de deux semaines. Ils pourront bénéficier des installations du club local, à savoir le FC Thonon Evian Gaillard. La dernière partie de ce stage sera consacré à la phase précompétitive où la JSK devra disputer quatre rencontres sur place. Parmi les sparring-partners on comptera l’équipe première du FC Nantes, dirigée par une Vahid Hallilhodzic, qui vient d’être confirmé au poste d’entraîneur. Un troisième stage sera organisé au retour de l’équipe de France et se poursuivra jusqu’à la veille du début du championnat de Ligue Une prévu le 15 août. Le club qui a terminé second, la saison dernière, ambitionne de jouer les premiers rôles cette saison et surtout aller le plus loin possible en Ligue des champions d’Afrique. Pour atteindre ses objectifs, la JSK s’est renforcée à tous les niveaux. Sept joueurs ont déjà paraphés leur contrat au profit de la formation kabyle. Il s’agit de Bensayah (JSMB), Banouh (ESS), Bounoua (USMBA), Addadi (OM), El Orfi (USMA), Bencherifa (CSC) et Bouakil (ASMO). Par ailleurs, on parle de l’arrivée d’un défenseur central burkinabé évoluant au sein de l’équipe Ivoirienne de l’ASEC Mimosa. Ce dernier aurait séduit le staff technique, qui visiblement le suivait depuis plusieurs saisons. Souleymane Kouanda, présent à Tizi-Ouzou depuis vendredi matin, serait sur le point de signer son contrat. Les dirigeants seraient par contre divisés pour le recrutement d’un attaquant africain. Certains sont du même avis que Velud. Ils souhaiteraient recruter l’avant centre de l’AFAD, qui a terminé deuxième meilleur buteur du championnat Ivoirien (11 réalisations). Seul souci, le joueur n’est pas libre de tout engagement. Son club réclamerait 50.000 euros d’indemnités de transfert pour lâcher Joseph Guede Gnadou. D’autres insistent pour le recrutement du Camerounais Ngongang Junior Figo. Ce dernier évolue au New Star Douala, après une courte expérience à l’Ahly Tripoli. International espoir, il s’est notamment distingué la saison dernière en inscrivant un quadruplé face à l’AS Vita Club en Ligue des champions. Cependant, Figo n’est pas un attaquant de pointe. C’est surtout un milieu offensif qui peut jouer en attaquant de soutien. Il ne répond pas vraiment au profil recherché par le coach de la JSK qui a tout de même accepté de tester le joueur avant de rendre une réponse définitive. Par ailleurs, la JSK a allégé son effectif en libérant l’international Burundi Fiston. Celui-ci serait en contact avec un club de Ligue Deux Française, alors que le latéral droit Cheti est sur le point de s’engager avec le club Tunisien de l’Esperance. Deux transferts qui vont permettre à la JSK de renflouer ses caisses.

Redha M.